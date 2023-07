I OVO IMA - MINISTAR ČEKA U REDU! Kao sav normalan svet, LJUDI NE VERUJU! Evo gde je to bilo! (FOTO)

U policijskoj stanici Novi Pazar, na iznenađenje bojnih sugrađana, jutros je u podugačkom redu za pasoš čekao i Husein Memić, ministar turizma i omladine.

Sa papiima u rukama stajao je među brojnim građanima u hodniku MUP-a u Novom Pazaru i član Vlade Srbije. I strpljivo čekao svoj red. Građani su ga odmah prepoznali i fotografiju objavili na društvenim mrežama.

Memić za Kurir kaže da je jutros posla osam sati došao u MUP Novi Pazar da podigne pasoš za ćerkicu.

foto: Ministarstvo turizma i omladine

- Kad sam stigao već je bila gužva, stao sam u red. Zaista odmah su me prepoznali službenici policije i ponudili mi da prođem preko reda i podignem pasoš za ćerkicu. Međutim, zahvalio sam im se i odbio jer me je zaista bilo sramota da samo zato što sam ministar, prođem preko reda. A na sve to je ispred mene bilo i starijih ljudi. Sačekao sam nekih pola sata i podigao pasoš - kaže za Kurir Memić.

Memić, inače, ima dve ćerke i sina.

Kurir.rs