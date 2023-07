73-godišnji muškarac iz Zemuna ubio je prošle nedelje svoju dve godine mlađu suprugu koja je dugo bolovala, pa izvršio samoubistvo. Pretpostavlja se da je bračni par najverovatnije odlučio da skrati svoju patnju i zajedno ode u smrt. Da li je ovo humana odluka kada život postane toiko nehuman da drugog rešenja nema?

Problem legalizacije eutanazije komentarisala je u jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Zorica Mršević, istraživačica fenomenologije nasilja sa fakulteta za evropsko- političke studije.

01:51 EUTANAZIJU TREBA PRAVNO REGULISATI DA BI SE SPREČILI ZLOČINI! Mršević: Možemo da se slažemo ili ne, ali ovako imamo CRNU ZONU

- Treba da bude pravno regulisano. Najgore su sive i crne zone. Možemo mi da se ne slažemo, ali patnje onih koji umiru od kancera su takve da porodice i oni sami često žele brzu smrt. Bolje je da imamo regulativu, jer nije ona ta koja je pustila zlog duha iz boce. To bi moglo da spreči pljače i ubistva pod firmom: "mi smo se dogovorili." Potrebna je detaljna regulativa. Ovako imamo crnu zonu kriminala. Što se tiče konkretnog slučaja u Zemunu, to je po meni dosta čista situacija i ne možemo nikoga da krivimo, očito da je to bilo dogovorno.

