PATRIJARH UGOSTIO MALIŠANE IZ BARANJE, BOSANSKE KRAJINE I SLOVENIJE: Čestitali rođendan Porfiriju, a on im održao mudru besedu

Pedesetak mališana iz Vukovara, Drvara, Borova, Negoslavaca, Trpinje, Orolika, Bobote, Postojne i Kopra bili su danas gosti Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija.

Srpčići iz Baranje, Bosanske Krajine i Slovenije, koje je predstojatelj Srpske Pravoslavne Crkve dočekao u hramu Svetog Save na Vračaru, čestitali su Njegovoj Svetosti rođendan i uručili mu prigodne poklone. Tom prilikom, patrijarh Porfirije je dragim gostima poručio:

"Radujem se što ste došli danas u Beograd, a naročito što ste ovde u hramu Svetog Save. Hvala svima na poklonima. Neka vam Bog uzvrati hiljadu puta više. Svaki dar je simvol koji u sebi krije raspoloženje i ljubav onog koji daruje. Otuda, uz zahvalnost na poklonima, moram da kažem da je za mene danas najveći dar što ste vi ovde u hramu Svetog Save i što svi znate da je Sveti Sava onaj koji je rodio svakoga od nas, koji nas je rodio za duhovni život, koji nas je rodio u Hristu, tako da je njegov dom, hram koji je njemu posvećen, mesto rođenja svakog pravoslavnog Srbina.

Rođendani su dobri povodi da se srećemo, da se vidimo, da se radujemo, ali rođendani su i najbolji mogući trenutak da shvatimo i razumemo da nismo samo biološki rođeni, da smo mnogo više nego što je to neslovesni svet, tj. da smo mnogo više i od čitave stvorene prirode, i od biljaka, i od životinja, da smo bića koja su rođena da se neprestano duhovno rađaju i obnavljaju. Naš biološki život, naše biološko postojanje, ima svoj smisao, svoju lepotu i svoju punoću samo onda kada smo i duhovno živi i kada se duhovno rađamo, a duhovno se rađamo i duhovno smo živi onda kada se krstimo u ime Svete Trojice i onda kada čitav naš život, bez obzira šta radimo, jeste molitva. Šta to znači? To znači da nije molitva samo kada dođemo u hram i kada se molimo za naše bližnje, za mamu, za tatu, za brata i sestru, za komšije, za drugove i drugarice, za sebe…

Molitva nije samo onda kada kažemo: Gospode pomiluj, nego molitva treba da bude i jeste početak i kraj svega što činimo kako bi sve bilo u našem životu molitva. Molitva treba da bude i kada učiimo, molitva treba da bude i kada se odmaramo, molitva treba da bude i kada se igramo, molitva treba da bude i kada nismo raspoloženi… Molitva naravno treba da bude i jeste onda kada smo ispunjeni lepotom, radošću i ljubljvlju. Sve to ne samo da treba da bude molitva nego i jeste molitva. Kada sve što činimo započinjemo molitvom i završavamo molitvom, kada sve što činimo želimo da to bude u slavu Božju, ako nešto zidamo, gradimo, crtamo, pravimo divne poklone, ako nešto darujemo onome koga volimo – i to treba da bude u slavu Božju. Čak i onda kada smo nezadovoljni, kada smo tužni, kada smo neraspoložnjeni, ako se setimo Boga – i ako bez obzira na to kako nam je – kažemo: Slava ti Bože, onda i to postaje molitva. Pretvarajući sve ono što mislimo, govorimo i što činimo u molitvu mi naš život pretvaramo u duhovnu realnost, u jedno neprestano rađanje u kojem se slavi pre svega Rođenje Hristovo, a slavi se onda i Njegovo Vaskrsenje. Slavi se život.

Radujem se, dakle, što ste mi vi danas upravo u slavu Božju došli u goste i što sam, pored darova koje ste doneli, obdaren pre svega vašim prisustvom. Molim vas da se molite i za mene kao i za sve ljude, za čitav svet, da bude mira i ljubavi za svu našu braću pravoslavne Srbe gde god da se nalaze, a i mi ovde, i ja zajedno sa drugim vladikama i sveštenicima, uvek ćemo vas imati u molitvi da vas Bog čuva, da vam podari radost, da vam da zdravlje, slogu i razumevanje sa svakim ljudskim bićem sa kojim dođete u kontakt. Neka ste blagosloveni! Dobrodošli"! Posle obilaska hrama Svetog Save na Vračaru, patrijarh Porfirije je priredio svečani ručak u Svetosavskom domu za mlade Svetosavce kojem su, pored Preosvećenog Episkopa remezijanskog g. Stefana, starešine hrama Svetog Save; protođakona Radomira Vrućinića, rektora Bogoslovije Svetog Save u Beogradu, Ivane Dimić, urednika dečjeg časopisa Svetosavsko zvonce; g. Milorada Ilića, urednika portala Pravoslavlje; Nenada Stikovića, urednika Informativne službe Srpske Pravoslavne Crkve; prisustvovali i gđa Sanja Lakić, narodni poslanik; Dušica Runić, načelnik Opštine Drvar; mentori i nastavnici mališana koji raspust provode u Beogradu u letnjem kampu koji za srpsku decu iz regiona svake godine organizuje država Srbija.

(Kurir.rs)