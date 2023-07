"TRI ČETVRTINE SRBA VERUJE U TEORIJE ZAVERE" Dimitrijević o jednom od "uzroka" vremenskih neprilika: Svedoci smo eksperimenta?

Već nedelju dana, grčko ostrvo Rodos suočava se sa razornim šumskim požarima koji su izazvali veliku opasnost za stanovništvo i prirodu.

Tokom proteklog vikenda, situacija je eskalirala do te mere da je policija sprovela najveću evakuaciju u istoriji ostrva.

Preko 30.000 ljudi uspešno je evakuisano iz pogođenih područja zahvaljujući naporima spasilačkih timova.

Sada, više od 250 vatrogasaca, gotovo 50 vatrogasnih vozila, deset aviona i osam helikoptera odlučno se suprotstavljaju vatrenoj stihiji kako bi zaustavili dalje širenje požara i zaštitili ono što je ostalo od ovog prelepog ostrva.

Gost jutarnjeg programa koji je pričao o klimatskim promenama i njegovim uzrocima bio je Slobodan Dimitrijević iz Srpsko-ruskog bratstvo.

Nevreme koje je zahvatilo našu zemlju, ali i komšije, potom i požari na Mediteranu, stvorili su sumnju, odnosno tvrdnju kod ljudi da je sve ovo proizašlo iz laboratorija.

- Ne bih smeo da tvrdim da jeste, ali je definitivno moguće. Nemamo dovoljno znanja o tome jer su to projekti koji javnosti nisu stavljene na uvid. Potpuno je moguće da su neki eksperimenti u pitanju. Mi smo generalno narod koji veruje u teorije zavere, ali takvo nešto ne postoji, postoji samo manjak znanja i informacija. Dakle, 75 odsto građana bi reklo da je ovo eksperiment.

Potom se osvrnuo na tvrdnje da se ovakve klimatske promene dešavaju zbog vrsta naoružanja i detonacija koji se koriste u ratu u Ukrajini:

- Meni se čini da nije. U ovom slučaju je to nemoguće, to je oružje druge vrste, koje se definitivno i dalje razvija. Američka mornarica već decenijama razvija projekt oružja koji utiče na klimu. Dali su sebi zadatak da 2025. godine ovladaju mogućnošću da menjaju klimatske uslove na zemlji. Mi smo dostali gledali i čitali da su u Vijetnamu, za vreme rata, veštački izazvani vremenski uslovi. Danima su bile poplave čitave, napravljen je blatnjavi prostor kako se branilačka snaga ne može odbraniti. Sve je to uticalo na ovo - kaže Dimitrijević.

* Prema saznanjima Kurira nema relevantnih dokaza koji bi potkrepili pretpostavke i tvrdnje sagovornika jutarnjeg programa Redakcija.

