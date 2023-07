DA LI STE PRIMETILI OVAJ DETALJ NA VOZAČKOJ DOZVOLI? Slika krije POSEBNU PRIČU, a malo ko to zna

Koliko ste puta u rukama imali vozačku dozvolu, kako svoju, tako i tuđu, ali jednu stvar sigurno niste primetili. Na svim vozačkim dozvolama u Srbiji, kao vodeni žig, nalaze se Dupljajska kolica.

Reč je o radu akademskog slikara Nenada Bračića, koji je na taj način udahnuo novi život arheološkom nalazu koji datira još iz bronzanog doba.

Dupljajska kolica su naziv za dvoja kolica koja su otkrivena početkom 20. veka u Banatu, u mestu Dupljaja, po kome su i dobila naziv, dakle potiču iz srednjeg bronzanog doba.

Prema pretpostavkama, stara su oko 3.500 godina. Jedna kolica su sa tri točka i u njih su upregnute patke. Uz njih je nađen i poklopac. Na drugim kolicima ruda je polomljena, pa imaju samo dva točka. Na kolicima su ljudske figure, ali sa ptičjim kljunom.

Figure su predstavljene sa zvonastom suknjom i nakitom koji je urezan. I kolica i točkovi i idol (ljudska figura) su bogato ukrašeni urezanim spiralama, krugovima, šrafiranim trouglovima i drugim geometrijskim motivima, a na četiri mesta i prastarim solarnim simbolom, takozvanom svastikom, odnosno kukastim krstom.

Narodna priča kaže da su kolica pronašli seljani iz Dupljaje, ali da su to bili samo parčići. Leonard Bem, kolekcionar iz Bele Crkve je prepoznao njihovu pravu vrednost, pa ih uz nečiju zanatsku pomoć rekonstruisao. To je urađeno tako stručno da se do danas ne može sa sigurnošću tvrditi koji deo je autentičan, a koji je naknadno dodat.

Leonardov sin Karl je 1929. prodao oba primerka: veći Narodnom muzeju u Beogradu, a manji vršačkom muzeju.

Motociklisti ta kolica smatraju svojim zaštitnim znakom.

