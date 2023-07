"JEDINO SUPERĆELIJSKE OLUJE MOGU DA PROIZVEDU TORNADO U SRBIJI!" Meteorolog upozorava: Narednih dana je velika opasnost

Za dve nedelje Srbiju i region zahvatilo je više superćelijskih oluja koje su za sobom ostavile pustoš, napravile ogromnu materijalnu štetu, usmrtile i ugrozile više ljudi.

Snažna superćelijska oluja napravila je haos u regionu, u Hrvatskoj su padali kranovi, Zagreb ne pamti da se ikada desilo ovakvo nevreme, u Srbiji smo bili svedoci apokaliptičnih scena: vetar je čupavo stabla iz korena, lomio grane, padale su bandere, a grad koji je padao veličine teniske loptice, ostavio je pustoš.

Automobili, krovovi i prozori izlgedali su kao prosle ratnih dejstava. Nakon svega ovoga, usledio je novi tropski talas, a odmah za njim i to koliko već sutra, sledi nam zahlađenje od čak 15 stepeni i to preko noći. Očekuje se da naoblačenje sa kišom, plјuskovima, grmlјavinom i padom temperature, u većini mesta za 10 do 15 stepeni, krajem dana zahvati severne, a u sredu ujutru i pre podne će se proširiti i na zapadne i centralne, a sutra posle podne i na ostale predele Srbije.

Meteorolog Doroteja Stanojević i prof. Ana Vimić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu univerziteta u Beogradu, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli opasnosti od superćelijskih oluji.

- Sada su ove pojave koje se dešavaju ove godine definitivno mnogo učestalije. Ovakve oluje jesu češće i biće sve češće i jače, a prosečna veličina zrna grada će rasti zbog klimatskih promena. U našem sistemu zadržava se veća količina toplote, zato što je za oko 40-50 odsto veća količina gasova sa efektom staklene bašte. Oni su odgovorni za to što je uopšte na našoj planeti dovoljno toplo da bi postojao život. Iako ih je malo, imaju značajnu ulogu, ali njihova koncentracija je značajno porasla i zadržava više toplote. Kada imate sistem u kojem dodajete stalno energiju, on se potpuno destabilizuje. To dolazi, na primer, kada zagrevamo vodu na ringli, ona kreće da se remeti i počinje kretanje. Tako je slično i s klimatskim sistemom, a to se najviše odražava u atmosferi - rekla je Vimić i dodao:

- Karakteristično za kretanje oluje, od Slovenije, preko Hrvatske pa do nas iz pravca zapada i severozapada, jeste to što postoji upliv vlage sa Jadranskog mora, hladnog vazduha sa severa koji se meša sa toplim, vlažnim vazduhom. Oluje se konstantno hrane energijom prelazeći preko toplog tla. Superćelijsku nepogodu ili bilo koji oblak ne treba da shvatite kao neki statični sistem koji se ne menja i kreće, već je to jedan sistem koji stalno evoluira. Stvara se i nestaje. Stvara se i dopunjava i stalno postoje uslovi da ona traje dugo.

Meteorolog je potom naglasio da postoji mogućnost i od pojave tornada.

- Superćelijske nepogode su jedini oblaci koji mogu da proizvedu tornado. Mi pored tornada imamo trombe i pijavice, međutim, to se javlja kod manje intezivnih oblaka. Što se tiče opasnosti od superćelijskih nepogoda, mi smo prošli period koji je bio veoma topao i sada nailazi hladan vazduh sa severa, a to su idealni uslovi za stvaranje superćelijskih nepogoda. Dakle, imamo topao vazduh koji je pun vlage, imamo hladan vazduh sa severa, ovaj topao vazduh će početi da se uzdiže i doći će do stvaranja tih oblaka. Moje lično mišljenje je da je velika opasnost od superćelijskih nepogoda narednih dana - rekla je Stanojević.

