"DUPLIRAJU MOJ PROFIL NA INSTAGRAMU I TRAŽE LJUDIMA 500 EVRA!" Đukanović upozorio na prevare: Spremam tužbu protiv kompanije Meta

Hakeri u Srbiji sve češće primenjuju novu taktiku prevare na društvenim mrežama. Oni dupliraju profile osoba kojima žrtve veruju i zatim se lažno predstavljaju kako bi od njih iznudili "usluge". Da bi ovi lažni profili izgledali što verodostojnije, hakeri promene možda samo jedno slovo ili tačku u imenu i zatim zaprate istu grupu ljudi kao originalni profil.

Gostujući u emisiji Puls Srbije, ekonomista i pisac Vladimir Đukanović otkrio je da mu se sličan slučaj prevare desio na Instagramu. Pojavili su se duplikati njegovog profila koji su potom tražili novac od ljudi u njegovo ime. Đukanović ističe da ovo nije usamljen slučaj i da su prevare konstantne na društvenim mrežama.

- Meni se prevare konstantno dešavaju na Instagramu. Pojave se isti profili kao moj i onda se javljaju ljudima i traže im 500 evra. Dakle ljudi ako vidite to znajte da nisam ja. Instagram je mnogo spor. Vi sada mora da jurite 50 do 100 ljudi da prijavi taj profil kao lažni. Iako je to kopija mog profila. Tako da ću ja sad jednu tužbu da pripremim i da vidimo koliko će naša država stati iza svog građanina koji je oštećen nekom društvenom mrežom. Tako da zadatak naših političara je da zaštiti naše građane. Konkretno kod nas na društvenim mrežama je haos zato što svako može da otvori nalog i da se predstavi kao vi istakao je Đukanović.

Voditelj Miloš Anđelković je potom upitao da li je moguće da se zaštitite od takvih ljudi.

- Pa evo videćemo. Ja sa jednom odličnom grupom advokata koji se baš bave privatnošću i ljudskim pravima pripremamo tužbu. Mi ćemo na teritoriji Republike Srbije tužiti "Metu" zato što smatram da su moja prava ugrožena. Tu pozivam i političare da stanu na moju stranu ili stranu nekih stranih kompanija - rekao je Đukanović.

