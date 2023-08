STRMOGLAV PAD TEMPERATURE, OD PONEDELJKA SE OBUCITE TOPLIJE! Meteorolog otkrio kakvo nas vreme očekuje od JUTARNJIH ČASOVA

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u emisiji Puls Srbije govorio je o promeni vremena koja se očekuje za vikend, nakon perioda visokih temperatura.

- Danas jeste upozorenje na snazi zbog visokih temperatura i očekuje se između 34 i 38 stepeni. Ali već u toku noći i sutra u jutarnjim časovima, jugozapad i zapad Srbije, doći će do naoblačenja. Kiša bi se u toku dana proširila i na ostale krajeve. Više padavina bi bilo u popodnevnim satima i takođe je na snazi crveno i narandžasto upozorenje. Najviše kiše se očekuje za područje Šumadije, Banata i delova Beograda u drugom delu dana. Već sutra bi temperature bile manje za 5 do 7 stepeni u većini mesta s tim da bi jugoistok Srbije bio veoma toplo. Sutra bi na jugoistoku i dalje bilo preko 32 do 33 stepena, a zatim sledi pad i u ovim krajevima - rekao je Mihajlović i dodao:

01:36 STRMOGLAV PAD TEMPERATURE, OD PONEDELJKA SE OBUCITE TOPLIJE! Meteorolog otkrio veliku promenu vremena koja nas čeka od SUTRA

- Tako da bi u nedelju imali maksimalnu temperaturu u Beogradu oko 24 °C, a početkom naredne sedmice i 21 do 22 °C. Poređenja radi to je jutros bila minimalna temperatura, a sledeće nedelje se prognozira kao maksimalna.

