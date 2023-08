"DAO KUPCIMA AUTO NA TEST VOŽNJU, ONI SE NIKADA NISU VRATILI" Iz osiguranja rekli: Nisu ukrali, prevaren si, ZA TO NE ODGOVARAMO

Kasko osiguranje, kao važna komponenta opšteg osiguranja automobila, igra ključnu ulogu u zaštiti vozača i njegovog vozila od nepredviđenih događaja i finansijskih gubitaka.

Vožnja automobila nosi svoje rizike, ali svedoci smo, nakon padavina i oluja, da nije uvek naša opreznost presudna.

Gost "Pulsa Srbije" koji je ispričao krajnje suludu priču koju je proživeo jedan prodavac automobila je Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica.

00:25 DAO KUPCIMA AUTO NA TEST VOŽNJU, ONI SE NIKADA NISU VRATILI Iz osiguranja poručili: Nisu ukrali, već te prevarili NE ODGOVARAMO!

On je rekao da je čovek dao kupcima auto na test vožnju, ali da se oni nikada nisu vratili. Srećom imao je osiguranje, međutim, tamo ga sačekao hladan tuš:

- Osiguravaju se događaji, i to je vrlo jasno. Vi dobijete papir, sa svim obećanjima i relacijama. Postoji primer kada je čovek prodavao automobil, kada su došli kupci, on im je dao da isprobaju, odnosno da urade test vožnju. Međutim, "kupci" se nikada nisu vratili. Prodavac je otišao da prijavi slučaj, ali kada je rekao da su mu ukrali auto i ispričao detalje, oni su mu rekli da ga nisu ukrali, već su ga prevarili i da ne pokrivaju prevaru. To su te finese, a to je prevara jer su oni njemu tražili ključ, a on im ga uručio - rekao je Uzelac.

