U OVOM GRADU U SRBIJI JUTROS IZMERENO 5 STEPENI: Posle svežeg jutra očekuje se sunčan dan

U Srbiji će danas jutro biti hladno, a tokom dana vreme će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kratkotrajne magle biće ujutro ponegde po kotlinama i dolinama reka centralne i južne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni.

foto: Printscreen/RHMZ

Jutarnja temperatura biće od 10 do 15 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.

Posle hladnog jutra u Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema merenjima RHMZ, najhladnije je jutros u 6 sati bilo u Sjenici, gde je izmereno pet stepeni, dok je u isto vreme najtopliji bio Beograd sa 15 stepeni.

Vreme narednih dana

U nedelju pretežno sunčano i još malo toplije nego u subotu. Počinju vrućine u popodnevnim satima. Vetar slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 17°C, maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

Početkom iduće sedmice se nastavlja porast temperature uz vrućinu u svim krajevima sa dnevnom temperaturom iznad 30°C, ali ne i preko 35°C, prema po današnjoj prognozi. U utorak i sredu popodne se očekuje razvoj oblaka sa ređom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Do kraja iduće nedelje toplo, sa temperaturom do 30 stepeni i bez najavljenih padavina po dugoročnoj prognozi.

(Kurir.rs)