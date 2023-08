PEDOFILI VREBAJU VAŠU DECU I PO PLAŽAMA! Psihološkinja otkrila TRI KLJUČNE KATEGORIJE koje razotkrivaju predatore maloletnika

Jedna od najdražih plaža za srpske turiste u Grčkoj - postala je noćna mora svakog roditelja. Naime, na plaži u letovalištu Nei Pori u olimpskom kraju u Grčkoj, uhapšen je muškarac zbog pedofilije.

Ta plaža vrlo je popularna tačka za kupanje i uživanje na suncu i mnogo porodica upravo tu dolazi sa decom, zbog čega i jeste meta takvog profila ljudi.

Bojana Šlajmer, psiholog, razgovarala je u jutarnjem programu Kurir TV o ovoj pojavi i objasnila tri kategorije muškaraca koji stupaju u kontakt sa decom tragajući za njihovim slabim tačkama.

Prva reakcija Šlajmer, bila je da se razotkrivaju sami.

- Oni više nemaju stida i posežu za ponašanjem koje je neprihvatljivo. Prva kategorija predstavlja one osobe koje interno stupaju ukontakt lanžnim predstavljanjem, tragajući za dečjim slabim tačkama. Druga kategorija je onih pedofila koji slikaju i snimaju decu, e sad zavisi da li se radi o homoseksualcima ili heteroseksualcima. Zato što homoseksualci biraju stariji uzrast, dok heteroseksualci biraju mlađi uzrast. (deca su do 14 godina starosti, a na dalje su maloletna lica), a treća kategorija je eksploatacija, odnosno svaki vid uznemiravanja je ta kategorija, kada dođe do prelaženja praga i seksualno zlostavljanje - objasnila je Šlajmer.

02:30 BOJANA ŠLAJMER O 3 KATEGORIJE PEDOFILA: Ovi su najopasniji

Kurir.rs

02:23 ZBOG LAJKOVA RODITELJI IZLAŽU DECU UŽASNOJ OPASNOSTI! Manijaci skrinšotuju gole slike dece i PRODAJU pedofilima za mizaran novac!