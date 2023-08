SRPKINJA SE SA DRUGARICAMA VRAĆALA SA MORA, PA IH PRESREO CRNI AUTOMOBIL: "Pitali su samo jedno, nikad jači gas nisam dala" ŠOK

Raznorazne situacije dešavale su se ljudima na povratku sa putovanja. Od pokvarenih automobila, preko višesatnih gužvi u soabraćaju, kazni za prekršaj i drugih... ali jedna Srpkinja odlučila je da podeli sa svima svoju priču nakon povratka sa mora koja zaista deluje veoma zastrašujuće.

- Negde oko 3 ujutru smo prešle granicu i ušle u Srbiju, negde u Prijepolju neka "alfa" jagodinskih tablica staje i pokazuje mi rukom da stanem, ajde razmišljam možda mi ne radi far ili treba pomoć i stanem ispred njih sa strane, osvetljeno i neka pumpa je tu. Izlazi momak iz kola, gledam retrovizor još jedan na suvozaču, proveravam jesmo li zaključane i spuštam prozor na pola - "ćao-ćao" kaže ne radi im akumulator najbolje da li možemo da pomognemo rekoh "ako imaš kablove može" - započela je ona, pa nastavila:

- Kaže on meni nema kablove nego da vadimo akumulator - meni to stvarno zvučalo sumnjivo, izvinim se i kažem da ne želim da vadim akumulator i da mu je pumpa tu pa nek pita nekog i nastavimo nas tri dalje i vidim u retrovizoru da voze iza nas. Vozimo dalje. Prispavalo mi se ali sve čekam neku pumpu nešto da ne stajem po mraku nigde, međutim stvorila se i kolona, a mi dosta opterećene plus mali auto reko ajd da stanem na proširenje da prođu svi, da se zamenimo drugarica i ja i idemo dalje. Nalazim proširenje, dajem migavac i isključujem se i slučajno u retrovizoru spazim da i Jagodinci naglo skreću za nama, gase auto i vidim da izlaze iz kola - LJUDI ja nikad jači gas nisam dala i pobegla odatle, u sekundi sam se razbudila, nastavila da vozim do sledeće pumpe i tamo smo izašle iz kola da dođemo sebi.

Kako je dalje navela, ispričala je svom ocu sve što se dogodilo, što ga je veoma razljutilo jer ga nije kontaktirala.

- sve se to dešava između 3 i 4 ujutru i bukvalno ne znam šta da kažem. Nadam se da se nisam ogrešila Bog nek mi oprosti i da su momci stigli kući bezbedno ali majku mu ne presrećite devojke noću tako! Kad je rekao da vadi akumulator meni je samo prošlo kroz glavu da hoće da nas opljačkaju ili ne daj bože nešto gore, ja nikad nisam čula da se tako pali auto, pri tome sve vreme njima auto ide i radi… stvarno grozan osećaj hvala Bogu što sam odreagovala tako i nisam nasela. Pazi da sam sama ne bih vozila, a ni stala ali nekako nam bilo baš zgodno izbegle i gužvu i nije bilo mnogo saobraćaja a ni vrućine što se samog puta tiče bilo nam top ali ovo, msm opet kažem nadam se samo da se nisam ogrešila o momke ali Bože moj - završila je ona.

