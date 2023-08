"I KO ĆE DA POMOGNE NEGO 3 SRBINA": Heroji dana na plaži u Olimpijadi! Ni časa nisu časili, odmah skočili u vodu zbog Grkinje FOTO

"I ko će da pomogne, nego tri Srbina", ukratko glasi priča koja je oduševila naše turiste koji letuju u Grčkoj a lično joj je svedočio i ispripovedao jedan Nikola koji se zatekao na plaži baš u tom trenutku.

Srbi su postali heroji dana u Olimpijadi tako što su iz mora izvukli automobil Grkinje koji je završio u vodi, a koja je u tom trenutku bila za volanom.

Dok su Grci i ostali gledali agoniju nesrećne žene, tri Srbina nisu časila ni časa nego odmah u vatru i vodu, bez razmišljanja. A kako se sve to izdešavalo napisao je Nikola u Fejsbuk grupi "Grčka info".

foto: Youtube Printscreen

"Uz sliku predivne Babylon plaže (kod Olimpijade) da vam prenesem događaj čiji mi je epilog ulepšao poslednji ovogodišnji dan na moru:

Na toj lepoj plaži jedna Grkinja je greškom ušla dublje kolima u pesak i zaglavila se. Potonuo skromni auto, izbledeo od peska, soli i sunca, u pesku skroz do branika. Mnogi Grci su prošli, pogledali i otišli. I ko će da pomogne, nego tri Srbina.

foto: Facebook Printscreen/Grčka info

Doduše, jedan od nas, Beograđanin (po tablicama) je toliko jak i krupan čovek - što bi naš narod rekao kao od brda odvaljen, da je trebalo, on bi i nas dvojicu podigao zajedno sa autom i sve Grkinjom za volanom. Toliko mi je to ulepšalo dan, jer su se Grci tako srdačno zahvalili, a naročito starija gospođa koja je malo na grčkom, malo na engleskom vikala: Srbi su divni ljudi! Divan narod", napisao je on u objavi koja je oduševila sve.

Kurir.rs/Facebook Grčka info