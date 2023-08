OVO JE DETALJNA PROGOZA DO KRAJA AVGUSTA I POČETAK SEPTEMBRA: Meteorolog Čubrilo najavio tropske dane i noći, a od ovog dana OBRT!

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca.

- Sve do narednog vikenda naš deo Evrope će se nalazi u polju anticiklona preko kojeg će strujati topao i vrlo topao vazduh iz Mediterana i severne Afrike te će temperature biti iznad i znanto iznad proseka.

Maksimumi će se prvo uglavnom kretati od +29 do +32 stepena Celzijusa, a na jugu oko +36 stepeni Celzijusa, dok bi oko petka maksimumi mogli dostizati od +29 do +36, a na jugu regiona i oko +38 stepeni Celzijusa. Generalno gledano najtopliji deo regiona biće zaleđe Jadrana i Panonska nizija. Osim vrlo toplih dana sledi i niz neprijatno toplih "tropskih noći” kada bi u predelima ispod 600mnv minimumi često bili od +21 do +24 stepena Celzijusa, dok bi uz obalu Jadrana ponegde ostajali i preko +26 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Kurir TV

- Samo ponegde zbog vrlo visokog udela vlage u atmosferi (koji će stvarati osećaj sparine) može usledit jači kumulonimbusni razvoj uz lokalan, ali jak grmljavinski pljusak.

Prema njegovim rečima, od petka posle podne anticiklon bi polako počeo slabiti, dok bi se osetno svežiji vazduh približavao Alpima.

- Kao poseldica toga krajem dana u petak bi nad planinskim delom reigona moglo biti i češća pojave grmljavinskih pljuskova, koji bi se u subotu mogli početi javljati i nad kopnenim delom regiona, posebno na severu i zapadu. Maksimumi bi na istoku i jugu za dolazeći vikend još biti dosta visoki, ali bi na zapadu regiona bili sve niži - objašnjava Čubrilo i dodaje:

- Oko 27.08. se računa na premeštanje jačeg, hladnog, fronta uz moguću sekundarnu ciklogenezu nad Italijom i Jadranom što bi za posledicu imalo jače pogoršanje vremena, češće i jače pljuskove, jak severozapadni vetar i osetno osveženje tako da bi oko 28.08. Maksimumi već često mogli biti i ispod +23 stepena Celzijusa, dok bi noći postale znatno svežije. Sve je izvesnije da je to u principu kraj pravih, letnjih, vrućina. Samo da budem jasan, toplih, letnjih, temperatura će svakako bit i u septembru, posebno u njegovoj prvoj polovini i ovaj septembar će za razliku od proteklog doneti produžetak kasnog leta, ali se velike vrućine više ne očekuju.

Sumirano pred nama je 5-6 dana veoma toplog i sparnog vremena, dok zatim sledi osetnije osveženje. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

Kurir.rs