PRED NAMA JE POSLEDNJI TOPLOTNI TALAS ZA OVO LETO: Posle ovog datuma sledi preokret i stiže OSVEŽENJE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je kakvo nas vreme očekuje do kraja avgusta. On je na svom Fejsbuk profilu objavio vremensku prognozu za naredni period. Čubrilo najavljuje do petka promenljivo oblačno vreme uz kišu i lokalne pljuskove, posebno danas. Za vikend i od nedelje pretežno suvo i toplo, a oko 21.08. i vrlo toplo. Posle 25.08. se simulira osveženje uz pljuskove, ali obzirom da se u to vreme očekuje aktiviranje tropskog atlantika sinoptika će jako zavisiti od tog detalja.

"Danas pod uticajem visinkog ciklona promenljivo oblačno, toplo i sparno povremeno uz kišu i gmljavinske pljuskove. Znatno češća pojava kiše i pljuskova se očekuje nad većim delom Srbije, severom Crne Gore i ponegde nad istokom BiH i Hrvatske. Iznad ostalih predela pretežno suvo. Vetar istočni, a u zoni pljuskova na kratko jak. Dnevni maksimum od +23 do +29 stepeni Celzijusa. U četvrtak nešto više sunca, manje oblaka ali i dalje ponegde može biti slabijih plljuskova. Vetar slab i promenljv, a dnevni maksimum bez veće promene", naveo je Čubrilo i dodao:

"Od četvrtka pa sve do oko 25. avgusta. pretežno sunčano i relativno toplo vreme uz temperature iznad proseka, ali se velike vrućine ne očekuju. Samo bi u petak ponegde na severu Srbije i istoku Hrvatske moglo biti ređe pojave pljuskova. Vetar uglavnom slab. Dnevni maksimum za vikend od +25 do +31, početkom nedelje od +27 do +33, a sredinom nedelje malo niži od +25 do +31 stepen Celzijusa. Vrlo toplo u zaleđu primorja, Hercegovini, Zetsko-Bjalopavličkoj ravnici gde će maksimumi često biti i oko +36 stepeni Celzijusa".

Posle 25.08. se simulira osveženje uz grmljavinske pljuskove i ono bi trebalo da obeleži kraj ovog, verovatno, poslednjeg ovako jakog toplog talasa. Dugročni proračuni sugerišu da bi sam kraj avgusta i početak septembra doneli svežije i promenljivo vreme uz česte pljuskove.

"Obzirom da se oko 23.08. očekuje aktiviranje tropskog Atlantika i da je moguće formiranje nekoliko tropskoh ciklona (uragana) razvoj sinoptike će u velikoj meri zavisiti od njihove snage, lokacije i pravca kretanja jer će oni “dirigovati” za nas bitnu, vantropsku cirkulaciju atmosfere. To znači da je sve posle 22.08. podložno velikim izmena, posebno u koliko se tropski deo Atlanika zaista aktivira", navodi on i dodaje:

"Sumirano, do petka nestabilno, zatim toplo, a oko 21.08. i vrlo toplo, dok se posle 25.08. računa na osveženje. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode".

Kurir.rs