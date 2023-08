PAKLENO PUTOVANJE SRPSKIH TURISTA! Beograđanka: Iz Lisabona sam za 500 evra putovala 20 sati, ovo je AGONIJA MOG ŽIVOTA (VIDEO)

Srpski turisti koji su sinoć iz Lisabona trebali da krenu direktnim letom za Beograd u 20.40h avioko-mpanijom "Viz er" po portugalskom vremenu pošli su sat i po kasnije, a onda nisu ni sleteli u Beograd već su otišli na aerodrom u Budimpeštu.

- Kada smo 8. avgusta odlazili za Lisabon imali smo direktni let i sve je bilo u redu. Pakao nastaje pri povratku. Juče smo trebali da imamo let po njihovom vremenu u 20.40h. Krenuli smo dva sata ranije na aerodrom. Oko pet popodne dobijam poruku da se let pomera za 21.10h. Zatim na putu do aerodroma stiže još jedna poruka oa avio-kompanije gde nam kažu da je let pomeren za 22h. Na aerodromu piše i dalje da je let u 20.40h, a niko ne zna o čemu se radi - priča nam Beograđanka (ime i prezime poznato redakciji) i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- Tek oko 21.45h smo se ukrcali i krenuli u 22.13. Posle sat i po vremena pilot kaže da je u Evropi nevreme i da ćemo možda završiti u Mađarskoj. Zaista su bile jake turbulencije, a mi nismo znali gde ćemo završti. Na telefonu sam videla kad smo stigli do Šapca gde se avion okrenuo i krenuo pravac Mađarske.

Prema njenim rečima putnici, njih 200 je bilo zabrinuto i uplašeno.

01:51 Turisti zaglavljeni na aerodromu u Budimpešti

- Sleteli smo u 3.15h ujutru. Pola sata smo bili zarobljeni u avionu. Zatim nam kažu da brzo izađemo napolje. Nakon pasoške kontrole gde ne znamo šta će biti s nama isteruju nas napolje da čekamo da nam se neko javi. Tri i po sata ne znamo gde ćemo i šta ćemo od pola 4 do pola 7. Svima se sve smučilo, bio je haos. Deca spavaju na koferima, po podu. Onda nam jedan čovek kaže da će doći autobusi po nas.

foto: Privatna Arhiva

Došlo je četiri autobusa, a do pola devet smo samo sedeli unutra. Kada smo potpisali neke papire koje smo morali da potpišemo krenuli smo konačno. Na granici smo čekali sat vremena, a u Beograd stigli u 14.45h.

Čitavih 20 sati je trajala ova agonija mog života, a da ne pričam o tome da sam povratnu kartu za taj let platila 500 evra, a povrh svega sam izgubila i let za Grčku koji sam iz Beograda imala danas popodne i nikome ništa - zaključuje besna Beograđanka.

