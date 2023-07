DRAMA SRPSKIH TURISTA U SUTOMORU: Autobus se dimi, kočnice ne rade, vozač uhapšen! "Daću sve samo da agonija prestane" (VIDEO)

Nakon deset dana letovanja na Crnogorskom primorju, naši turisti iz Kruševca, Kraljeva i Vrnjačke Banje doživeli su pravi horor, i to u subotu kad su se neispravnim autobusom "Jokić prevoza" iz Crne Gore vraćali za Srbiju. Njihov autobus je na putu od Budve do Sutomora počeo da se dimi, a nije imao ni ispravne kočnice. Čim su putnici to primetili, odmah su obavestili crnogorsku policiju, koja ih je sačekala na stanici u Sutomoru i privela vozača, dok su putnici ostali da spavaju na koferima, stolicama i klupama.

Redakciji Kurira javio se jedan od putnika (ime i prezime poznato redakciji), koji kaže da ih je nakon odmora sačekao horor kad su ušli u prljav autobus sa pocepanim sedištima i slabom klimom, a bili su zabrinuti i za sopstvenu bezbednost jer su primetili da vozilo nije ispravno.

foto: Privatna Arhiva

- Oko 16 sati po podne autobus je krenuo iz Herceg Novog, a nas desetak je čekalo na stanici u Budvi. Kasnio je dva sata, a kad je stigao i kad smo se ukrcali, čak dva puta je stao samo do Bečića. Na putu do Sutomora primetili smo da autobus nije ispravan, a u jednom trenutku je počeo i da se dimi. Jedan od putnika je pozvao crnogorsku policiju, koja je odmah reagovala i sačekala nas na stanici. Vozač autobusa je tvrdio da ima rezervni autobus koji će doći ako se ovaj pokvari, ali da mu se navodno drugi vozač ne javlja na telefon - priča nam sagovornica i dodaje:

- Policija je pregledala vozilo i jednog vozača privela, dok je drugom uzela dokumenta. Vanredan tehnički pregled su zakazali tek za ponedeljak, a mi smo ostali na stanici. Tu smo čuli da je navodno ovo vozilo pre deset dana bilo na tehničkom, ali smo se pitali kako je prošlo. Deca su bila s nama, nismo znali gde ćemo i šta ćemo. Zaustavljali smo svaki autobus koji je išao za Srbiju, ali sezona je i svi su bili puni. Bilo nam je bitno samo da dođemo do Srbije, posle ćemo lakše naći prevoz do Kruševca.

00:20 Naši turisti na autobuskoj stanici u Sutomoru

Prema njenim rečima, noć su svi zajedno proveli na klupama i stolicama na autobuskoj stanici.

- Ljudi na stanici su nam izašli u susret te smo tu punili telefone. Za hranu i vodu smo se snašli i, hvala bogu, danas nam je jedan čovek rekao da krenemo na voz. Sedeli smo na stanici sinoć od 23 sata do jutros do devet. U deset sati smo vozom krenuli do Požege. Od Kruševca do Budve sam povratnu kartu platila 5.000 dinara, a sad sam za voz izdvojila još 18 evra, ali sve samo da ova agonija prestane.

Za jedan kofer uzeli 500 dinara "Jokić prevoz" nema broj telefona Inače, kako tvrdi čitateljka, "Jokić prevoz" je naplatio prtljag putnicima, i to po sistemu kako kome. - Konkretno meni je za jedan kofer uzeo čak 500 dinara - tvrdi čitateljka i dodaje da su pokušavali da kontaktiraju i sa ovim prevoznikom, ali da na sajtu nigde nema broja telefona, u šta se i Kurir uverio.

Kraj odmora proveli smo na hladnom, svi umorni, neraspoloženi - jada nam se čitateljka i dodaje da će tražiti povraćaj novca od "Jugoprevoza" čije su povratne karte kupili, a oni su im sada rekli da oni nisu nadležni, već "Jokić prevoz".

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

04:13 NOVA HIT DESTINACIJA ZA LETOVANJE! Hoteli su renovirani, a ponude izuzetno povoljne! Najbolji aranžmani DO KRAJA JUNA