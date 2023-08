SRPKINJI SE NA LETOVANJU U HRVATSKOJ RAZBOLELO DETE: Odvela ga u Knin, a ono što je doktor URADIO ostavilo ju je BEZ TEKSTA!

"ništa nije ukazivalo na to"

Letovanje je svima sinonim za odmor i dobro provedeno vreme gde "napunimo baterije". Međutim, uvek može da se desi nešto nepredviđeno da se to odmor pretvori u noćnu moru, pogotovo ako niste uplatiti zdravstveno osiguranje.

To se upravo desilo Mariji, majci iz Beograda koja je sa sinom (11) otišla na letovanje u Hrvatsku. Tačnije, otišli su kod rodbine u Knin a odatle su svakodnevno odlazili na Jadran.

Sve je delovalo u redu, ali...

Marija kaže da su na more odlučili da odu u avgustu. Sve u svemu, more je divno, njen sin je svakodnevno plivao, a najviše ronio. Ništa, kaže ona, nije ukazivalo da će se desiti nešto loše!

- Jednog jutra mi se sin probudio i žalio se na jake bolove u uhu. Odmah sam znala šta je razlog. Sigurno je dobio upalu uha jer bukvalno bez prestanka ronio - govori Marija.

Odlučila je da pošto nije uzela osiguranje pokuša da ode u lokalnu apoteku i zamoli za antibiotik. Međutim, tamo je naišla na opravdano odbijanje, i uputili su je na lekara.

Prema njenim rečima, najbliža privatna zdravstvena ustanova je čak u Šibeniku koji je od Knina udaljen dobrih 30 do 45 minuta vožnje. Zato je odlučila je da okuša sreću u državnom Zdravstvenom centru Knin. To je, kaže ona, jedini dom zdravlja u Kninu, koji je od nje udaljen nekoliko minuta hoda.

"Nisam verovala šta se desilo"

- Odmah sam otišla sa sinom u dom zdravlja, a bolovi u uhu su mu se povećavali, tako da sam se zabrinula. Tako sam zatekla skoro pa praznu čekaonicu u kojoj je bilo svega petoro ljudi - kaže ona.

Zamolila je ljude da ode kod sestre preko reda da se informiše. Međutim, kada je sestri ispričala šta se desilo i odakle dolazi, da nema ni zdravstveno osiguranje, već samo srpski pasoš usledio je prijatni šok!

- Sestra mi je najljubaznije moguće rekla da ne brinem ništa, i da će odmah otići kod lekara. Brzo se vratila i rekla da uđem sa detetom preko reda, da to neće biti nikakav problem. Lekar je pregledao mog sina, i to ne samo onako da završi što pre. Baš se posvetio traženju adekvatnog antibiotika. Čak je i na internetu pretraživao koje su najbolje za malu decu, jer ipak je to opšta praksa, i najviše ima odraslih. Na kraju mi je dao antibiotske kapi sa tačnim uputstvima kako da ih kapam sinu - oduševljeno priča ova Beograđanka.

Dodaje još i da ništa nije platila, i da joj nisu tražili nijedan dokument.

- Eto, to je bio pravi primer ljudske humanosti, i spremnosti da potpunom neznancu pomognu u nevolji. Zahvalna sam što takvih ljudi i dalje ima, a verujem da će ih biti sve više - zaključuje Marija.

Gde važi srpska zdravstvena knjižica

Podsetimo, RFZO ima potpisane sporazume o pružanju hitnih medicinskih usluga sa 20 zemalja. Tako svi naši građani koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, a borave kao turisti u nekoj od tih zemlja, mogu dobiti hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO.

Na listi je 20 zemalja gde nije potrebna polisa osiguranja su:

Luksemburg,

Mađarska,

Severna Makedonija,

Nemačka,

Rumunija,

Austrija,

Belgija,

BiH,

Bugarska,

Holandija,

Italija,

Slovačka,

Francuska,

Hrvatska,

Crna Gora,

Češka,

Slovenija,

Turska,

Tunis

Švajcarska

Šta pokriva kupljena polisa osiguranja

S druge strane privatna polisa zdravstvenog osiguranja košta od 10 do 25 evra po osobi, a u pojedinim osiguravajućim kućama moguće je naći i porodični paket za 40 evra, pa i manje.

Cena zavisi od destinacije, broja osoba i godišta osobe koja ga uplaćuje. Ova polisa pokriva više troškova i na listi je:

nabavka lekova i sanitetskog materijala

ambulantno lečenje

stomatološke usluge zbog iznenadno nastalog bola

hitan prevoz do najbliže bolnice

bolničko lečenje

neophodne dijagnostike

neodložne operacija zbog akutne bolesti

i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja

