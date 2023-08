"POKUŠAVAO JE DA ME KIDNAPUJE I NA SILU DA ME VRATI": Strašna ispovest Jasmine, iskočila iz auta da se spasi od MUŽA NASILNIKA!

Govorio mi je da sam glupa, nesposobna, lenja... Tukao me je, a kada je shvatio da mog povratka nema, pokušao je da me kidnapuje i na silu vrati. Iskočila sam iz automobila u pokretu da bih pobegla i tada sam ga prvi put prijavila. Pušten je posle nekoliko dana pritvora“ - počinje Jasmina svoju tešku priču o nasilju u braku, omalovažavanju i novoj sreći. Jedina želja joj je da nijedna žena više ne trpi što i ona.

Tokom dve duge decenije Jasmina iz Zrenjanina je bila u braku i verova­la u sve ono što joj je sada bivši muž govorio: da je glupa, nesposobna, le­nja, nezainteresovana... Bilo je i le­pih momenata, ali je na kraju shvatila da sve ono loše što se dešavalo mora da nazove pravim imenom i konačno ode iz tog pakla. Jasmina je danas u drugom braku, živi novi život, ali joj tragovi svega što je proživela ne da­ju mira. Zato je rešila da ispriča svo­ju priču, da nijedna žena više ne trpi. Odrasla je u Iđošu, kraj Kikinde, ima­la srećno i bezbrižno detinjstvo, a on­da je porasla i udala se.

- Tokom dugih godina prvog bra­ka bila sam žrtva fizičkog i psihičkog nasilja. Kada smo se venčali, verova­la sam da ga volim, a počelo je loše, svađom sa mojim roditeljima. Kao i mnoge žene, i ja sam verovala da će se to vremenom promeniti, ali ni­je. Postajalo je sve gore i gore - pri­ča Jasmina (45).

foto: Shutterstock

Kap koja je prelila čašu

Dobili su dva sina, ali ni to nije ni­šta promenilo. Mnogo puta je izbaci­vana iz kuće i uvek bila prisiljena da se vrati iako je znala da će, zbog bilo čega, primati udarce.

- Nikad me nije udario tako da može da se vidi, socijalno me je izo­lovao, od roditelja, rođaka i drugari­ca. Jednom sam usred noći morala da pešačim 12 kilometara do roditelja ko­ji žive u selu. Kada sam bila trudna sa drugim detetom, srušio me je na pod i šutnuo u stomak... Mnoge stvari sam svesno zaboravila. Naš brak je okončan zbog još jednog obračuna kada sam se pobunila i suprotstavila. Imao je du­go godina i drugu ženu, sa kojom je i danas, a pokušao je da nas obe za­posli u istoj firmi, što je za mene bilo ponižavajuće. Ta kap je prelila čašu.

Sa dve kese stvari je pobegla u dru­gi grad. Sama. Sinove nije ni htela, ni smela da izlaže tome.

Pokušao je da me vrati na silu

- Moram priznati da sam par me­seci unazad to spremala, odlučila sam da idem za Zrenjanin i pronašla stan. Ipak, odlagala sam pruživši mu još jednu šansu. Sinovi su sada odrasli, neopisivo mi nedostaju, ali nemam kontakt sa njima. Bilo je teško kada sam otišla. Po zanimanju sam vaspi­tačica, ali nisam birala posao. Bilo mi je važno da radim i zarađujem za sa­mostalan život. Ali posle nekoliko da­na zatišja krenuo je progon, kada je muž shvatio da nisam kod roditelja.

Kada ju je pronašao, dovodio je de­cu, kupovao joj satove, parfeme, cveće i bombonjere, misleći da se tako mo­že sve obrisati.

- Kada je shvatio da povratka ne­ma, pokušao je da me kidnapuje i na silu vrati. Iskočila sam iz automobila u pokretu da bih pobegla. Tada sam ga prvi put prijavila, ali je pušten po­sle par dana pritvora.

foto: Shutterstock

Bojala sam se da će me nova porodica odbaciti

Jasmina danas živi sa drugim su­prugom Aleksandrom i njegovom de­com iz prethodnog braka, koju doživ­ljava kao svoju. Danilu (19), Andreju (12) i Mini (10) mama je rano premi­nula. Živeli su sa ocem, a nju su le­po prihvatili.

- Aleksandar i ja smo se ponovo sreli posle dugo godina. Upoznali smo se davne 1995. kao tinejdžeri i zaljubili se. To je bilo drugo vreme, dopisiva­li smo se, družili. Bila sam jako stid­ljiva, nisam mu pokazala kakva sam, i dešavalo mi se da otvorim usta da nešto kažem i ni glasa! Danas, posle skoro 30 godina, zamera mi na tome. Kaže da nije znao da sam toliko pa­metna, duhovita, muzikalna. Poslednji put smo se videli 2001. godine. Nakon toga svako je otišao na svoju stranu. Ja sam se udala, a on se oženio. Naš­li smo se posle 18 godina.

- Najteže mi je bilo kada smo tek počeli da živimo svi zajedno. Moj biv­ši muž je provalio u stan, preplašio decu, mene je čupao, davio... Boja­la sam se da će me Aleksandar osta­viti, da će me i njegova deca odbaciti, ali nisu i hvala im na tome. Želeli su da ostanemo zajedno i danas me zovu mamom. Suprug mi je povratio veru u sebe, svakog dana mi daje do zna­nja koliko sam sposobna i koliko me voli. Uprkos godinama i finansijskim problemima, pokušavamo da dobije­mo bebu – sa nadom i optimizmom priča Jasmina.

Sve ima cenu, a strahovi ostaju dugo

Sve što je proživela ima svoju cenu. Strahovi ostaju dugo, teško ih je pre­vazići, ali uz stručnu pomoć, snažnu volju i želju da živi, smatra da je us­pela da krene dalje.

- Kod mene je uz volju bilo i po­malo prkosa. Divan odnos sa supru­gom i njegovom decom pomogao mi je u borbi sa anksioznošću. Sada ra­dim u Novom Sadu, napredovala sam na poslu, samouverena sam, zračim srećom i pozitivnom energijom. U ži­votu mi jedino nedostaju moja deca i zdravlje mog supruga, koji ima teško oboljenje kičme.

Sve ovo sam ispričala jer želim da sve majke, žene, devojke imaju snage da budu ono što jesu, da ne dozvole da im bilo ko poljulja ve­ru u sebe jer kako zračite, tako će vas i drugi videti. Danas je moj moto: ja mogu sve! I verujte da mogu, a mo­gu i druge žene koje proživljavaju ono što sam ja prošla – poručuje Jasmina.

Kurir.rs/Blic Žena