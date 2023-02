OVAKO SADA IZGLEDA PETROJKA IZ SERIJE SELO GORI, A BABA SE ČEŠLJA: Muž je maltretirao, prošla pakao sa njim! Ovo joj bilo najteže

Glumica Tijana Vučetić je ulogom Petrojke u seriji "Selo gori, a baba se češlja" privukla veliku pažnju širokog auditorijuma. Međutim, poslednjih godina gotovo da je i ne viđamo u medijima.

foto: Printscreen YouTube

Tijana je pre nekoliko godina nažalost dospela u žižu javnosti kada je rekla da je preživela porodično nasilje, a učestvovala je i u rijalitiju "Farma".

- Nakon mog izlaska s Farme pokrenula sam zahtev za razvod braka. Nemam snage više da trpim fizičko i psihičko nasilje. Ako zbog nekog završite s malim detetom u Sigurnoj kući, taj svakako više nije vredan ni truda ni opraštanja. Sad je kraj, tri godine sam prolazila kroz pakao. Kad je pijan dolazio kući, tukao me je i maltretirao. Dobijala sam teške batine. Dok sam bila trudna, bio je izuzetno loš prema meni. I tad me je tukao, šutirao... Muka mi je kad pomislim na sve to. Iako su mi svi govorili da ga napustim kad je prvi put digao ruku na mene, nisam imala hrabrosti jer sam se plašila da mi ne naudi, a i mnogo sam ga volela - ispričala je Tijana svojevremeno.

foto: Printscreen/Pink

Glumica je inače 2012. godine boravila s detetom u Sigurnoj kući i kako je rekla, to su joj bili najteži trenuci u životu.

Kako je rekla, uloga Petrojke ju je vinula u zvezde.

- Igrala sam u 15 epizoda od ukupno 100, koje su bile satkane od urnebesnih scena sa glumačkim velikanima, junacima serije Radošem Bajićem, Draganom Nikolićem, Milenom Dravić, Miloradom Mandićem Mandom, Lazarom Ristovskim, Olgom Odanović, Nenadom Okanovićem, Radom Đuričin, Milutinom Mimom Karadžićem, Nadom Blam, Milijom Vukovićem, Metom Jovanovskim, Suzanom Mančić, Ljiljanom Stjepanović, Momirom Bradićem, Svetislavom Buletom Gončićem, Miroljubom Trošićem Đodom itd… Preko noći mi se dogodila vrtoglava popularnost, jer lik Petrojke je vrlo originalan i upečatljiv - rekla je Tijana koja se inače posvetila i pevanju.

U međuvremenu je znatno smršala, a na fotografijama možete videti kako danas izgleda, a bavi se i slikanjem - "glumica, vokalni solista izvorne muzike, članica Mirinog Đerdana, slikarka, likovni pedagog" - piše na njenom Instagramu.

(Kurir.rs)

