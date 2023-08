HOROR U GRČKOJ LEDI KRV U ŽILAMA! Fizičar objasnio kako se udavio otac pokušavajući da spase sina: MORSKE STRUJE SU NEPREDVIDIVE

Još jedna tragedija se dogodila u Grčkoj.

Naime, 48-godišnji muškarac, otac osmogodišnjeg dečaka kojeg su, dok je bio na dušeku, povukle morske struje, udavio se na poznatoj plaži Lagonisi na Halkidikiju u Grčkoj pokušavajući da spase sina.

Zašto su morske struje zamka i zbog čega su toliko opasne?

foto: Printskrin / You Tube

Na ova pitanja odgovorio je Marko Vojinović, viši naučni saradnik na Institutu za fiziku u Beogradu.

- Ne mogu da procenim koliko smo svesni. Strujanje vode je maltene svima poznato kao pojava, one zavise od sezonskih uslova, vetra, a delimično i od mesta na kojem se nalazite. Morske struje su posledica plime i oseke. Razni uticaji, poput vetra, mogu dodatno da zakomplikuju kretanje vode. Kretanje vode je komplikovan fenomen, koji zavisi od dosta faktora.

Potom je rekao da je kretanje vode često nepredvidivo, a pogotovo kada su talasi, vetrovi, itd:

00:51 FIZIČAR OTKRIO ŠTA NAJVIŠE UTIČE NA KRETANJE VODE! Horor u Grčkoj koji ledi krv u žilama: Ljudi doživljavaju more kao mirnu vodu

- Ljudi ima tedenciju da doživljavaju more kao vodu koja miruje, ali to nije slučaj. Imate plićake koji blago idu u dubine, ili one koji naglo krenu u dubinu, i to izaziva razliku u brzini kretanja vode. Pošto je dublji deo sporiji od plitkog, kada naiđe talas on može dosta da poremeti, odnosno da kretanje vode načini nepredvidivim. U jednom periodu dana će ići na jednu stranu, a popodne na drugu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs