PRILAZI MI DEVOJČICA U KNEZU I TRAŽI NOVAC: Htela sam da joj dam, ali ono što mi je rekla me ŠOKIRALO! Onda je došla i majka!

U Knez Mihailovoj ulici u centru Beograda prilazi mi devojčica dok sedim u kafiću u bašti i traži novac, počinje svoju priču za Kurir Beograđanka K. A i kaže da su je njene reči šokirale.

Naime, poznato je da centralnim ulicama svih većih gradova svakodnevno prosi više stotina dece sami ili sa roditeljima.

- Kad god sednem u taj kafić u Knezu obavezno priđe jedan čovek koji prosi, ali nikad mi se nije desilo da dođe devojčica i to neka mala, sitna. Ma, nema više od sedam godina. Ljubazno je pitala da li imamo neki dinar da joj damo. Meni je u tom momentu bila slatka i bilo mi žao te sam krenula ka torbi da joj dam. Ona je to videla i verovatno je pomislila da će dobiti malo više novca - priča nam naša sagovornica i dodaje:

- Gledala je u torbu i u tom trenutku kaže: "A mogli biste i da mi kupite "chicken nugget"! Ja sam to čula, ali od šoka nisam mogla da poverujem šta traži. Rekoh: "Molim?" Kaže ona tu odmah iza se prodaje pa da mi kupite. Ni manje ni više nego to, zamislite! Zanemela sam. Rado sam htela da joj dam, ali me ta njena rečenica toliko razbesnela da sam samo rekla da ipak nemam sitno.

Prema njenim rečima devojčica je i na to imala odgovor.

- "Pa šta ima veze, kupi mi pa će ti vratiti kusur i daš mi sitno." Nisam mogla da verujem da ovakve stvari izgovara jedno dete. Pošto je shvatila da neće dobiti novac otišla je za drugi sto. I jeste mi bilo žao, ali i neshvatljivo da se dete ovako ponaša. Nakon pola sata kad sam krenula prilazi nam njena majka.

Traži i ona novac, ali pošto sam čula kako je bezobrazna prema onima koji joj ne daju odlučila sam da ne dam ni ja. Pogledala sam ih sasvim su pristojno obučene. Kad je čula da neće dobiti počela je da psuje i vređa. Nisam imala snage da ulazim u nikakvu raspravu samo sam se okrenula i otišla, a ona je nastavila da prilazi gostima kafića i traži "koji dinar".

