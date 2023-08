KASIRKA MARIJA JE KOD JEDNOG ČOVEKA PRIMETILA "SITNICU U KESI": Nije ni slutila da je tako otkrila VELIKU PREVARU U SRBIJI

Mnogi od nas su svedočili krađi na pijaci ili u marketu, gledajući sugrađane dok krišom u džep stavljaju sitne artikle poput čokoladica, manjih konzervi, čokolada ili žvaka, ali verovatno nikada niste videli nikoga ko se usudio da sa sobom ponese pola korpe namirnica i ne plati ih.

Prisetimo se slučaja iz Niša kada je Marija otkrila prevaru veka.

On je redovno svraćao, a kasirka je ispričala kako je mesnicu uspeo da "otera" u minus.

Iz radnje je svakodnevno nestajalo meso, a kamere nikako nisu uspele da uhvate lopova.

Prvo su sumnjali na mesara, ali su veoma brzo otkrili da on ipak nije kradljivac. Marija je rekla da su "primetili da svakog dana nedostaje meso i na to su ih upozorili menadžeri radnje. Svakog dana falilo je nekoliko kilograma mesa".

"Menadžeri su odlučili da pratimo potrošače. Gledali su ko kupuje najviše mesa. Nekoliko dana posle upozorenja, otkrili smo lopova! Čovek je kupio kilogram buta, a kad sam uzela kesu da otkucam bar-kod, videla sam da je mnogo teže i da u njoj ima više od kilogram mesa", priča kasirka.

foto: Shutterstock

Onda su otvorili kesu videli su da je u njoj i drugo meso! Kupac je rekao da se mesar prevario. Tad je platio i tako je prošlo. Ali onda su se svi u prodavnici zapitali kako je moguće da se ovo desilo njima pred očima. Motali su film unazad, pogledali su kamere i ništa im nije bilo jasno. A onda su počeli da ga prate. Iako ispočetka zbunjeni, radnici su ubrzo razotkrili kako im je nestajalo meso u ogromnim količinama.

"Svakog dana je taj čovek, menadžer obližnjeg kafe - restorana dolazio u radnju, ode do mesare i traži, recimo, 20 ćevapa. Mesar mu spakuje u papir, pa u kesu i na kesu zalepi cenu tj. bar-kod. Onda traži kilogram buta, mesar isto uradi – spakuje u papir, pa u kesu, pa na to nalepi stiker s cenom. Tako uzme nekoliko različitih vrsta mesa, a onda stane sa strane gde ga ne vidi kamera, uzme kesu gde su ćevapi i ubaci u kesu gde je but. I zaveže kao što je mesar zavezao", priča Marija.

Na kesi tako, kaže, ostane samo jedna cena, a unutra proizvod koji nije naznačen na njoj.

Dnevno je krao i po nekoliko kilograma mesa.

