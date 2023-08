NA TIKTOKU PRODAJU LAŽNA DOKUMENTA EU OD 1.000 DO 2.300 EVRA: Nude lične karte, vozačke dozvole i pasoš, a za to mogu i u ZATVOR!

Preko društvene mreže Tiktok jedan korisnik reklamira prodaju lažnih dokumenta zemalja članica Evropske unije počevši od vozačke dozvole, pasoša, lične karte pa sve do vize i to u iznosu od 1.000 do čak 2.300 evra!

Kurir je nedavno pisao o tome kako se na internetu prodaje lažni novac, ali sada pojedinci javno nude falsifikate i u njihovu "savršenost" uveravaju tako što se pod UV svetlošću vide skriveni znaci koji su na originalu tako uočljivi.

- Stavi EU dokument u džep za sedam dana. Ukoliko imate zabranu za vozačku dozvolu, ili vam je vozačka dozvola oduzeta, treba vam dozvola za neku drugu državu članice EU ili vaše matične države, ne posedujete uopšte vozačku dozvolu. Javite se direktno u poruci i stavite vozačku dozvolu u džep za sedam dana - glase neke od objava s video-snimcima na kojima se vide i isprave.

U prepisci sa jednim od tih falsifikatora koju nam je čitalac dostavio rečeno mu je da pasoš košta 2.300 evra, lična karta 1.400 evra, dok je vozačka dozvola 1.000 evra.

1 / 9 Foto: Printskrin

- Moja dokumenta generalno prolaze sve provere, jer se na skeniranju podataka sve učitava. Potrebne su samo slika lične karte i fotografija, uglavnom radim sve vrste EU dozvola - navodi "prodavac".

Da se ovakve nelegalne stvari često dešavaju, te i da se preko interneta prodaju, između ostalog, i lažna dokumenta, potvrđuje za Kurir Milan Vujanić, stručnjak za bezbednost saobraćaja i profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji.

foto: Kurir TV

- Policija u bilo kojoj zemlji lako može da utvrdi ispravnost dokumenta. Kada policajac zaustavi osobu i traži, na primer, vozačku dozvolu, saobraćajnu ili bilo koji drugi lični dokument, on po matičnom broju dobija sve podatke o osobi, dokumentu, roku važenja... Zato se savetuje ljudima da ne nasedaju na takve prevare i da ne kupuju lažne isprave kako bi sebi dali lažnu sigurnost kada je to već lako proverljivo.

Advokat Denis Bećirić ocenjuje da se ovde radi o krivičnom delu falsifikovanje isprave.

- Pošto je reč o javnoj ispravi, zaprećena je kazna do pet godina zatvora. Ona se odnosi i na onog ko takvu ispravu napravi, ali isto tako i za onog ko je upotrebi ili je nabavi radi upotrebe - ističe Bećirić za Kurir:

foto: Kurir Televizija

- Nije ovo prvi put da se preko interneta nude falsifikovane isprave, ali po pravilu se to radi na dark vebu. U najvećem broju slučajeva ovakva dokumenta koriste osobe iz kriminalnog miljea ili se trenutno bave kriminalom ili im pak kriminalna prošlost smeta da bi se bavili nečim legalnim, s tim što zanemaruju činjenicu da samim tim što koriste falsifikovani dokument vrše krivično delo bez obzira na razlog iz kojeg to rade.

Cene falsifikata Dokument Cena u evrima Pasoš 2.300

Lična karta 1.400

Vozačka dozvola 1.000

Kako Kurir nezvanično saznaje, narednih dana nadležno tužilaštvo u Beogradu će detaljno ispitati ovaj slučaj, a mi smo poslali pitanja MUP i dostavili im link profila.

Kurir.rs