JEDVA PREŽIVEO JEZIVU NESREĆU! Darko Lazić se nije OPAMETIO, od 2013. nema dozvolu: A šta može više da mi se desi?!

Pevač Darko Lazić saslušan je u policijskoj stanici Savsi venac nakon što je juče izazvao udes u srpskoj prestonici, i to je još jedan u nizu prekršaj koji je folker napravio zbog vožnje.

Laziću, kao vozaču koji je napravio štetu, preti kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz članova zakona.

Darku ovo nije prvi put da ima problem sa zakonom zbog upravljanja vozilima. On je 2020. godine uhvaćen bez dozvole dok je vozio tokom policijskog časa koji je bio zbog pandemije korona virusa.

1 / 10 Foto: Nenead Kostić

On se tada pravdao i tvrdio da više ne želi da ponavlja greške iz prošlosti i da ima problem sa zakonom, ali i nakon toga, njegova dela su se iznova ponavljala.

- Odličan sam vozač. Siguran sam dok vozim, i to je najbitnije. Ali, evo, ponoviću. Moja supruga Marina je moj vozač. Ona vozi svuda gde treba, ja nemam dodira s volanom. Opametio sam se, nevezano samo za to, nego za mnoge stvari u životu. Promenio sam neke navike i ljude. Otkako sam dobio decu, ni ne mogu da živim kao pre dok sam bio mlad i slobodan. Ja sam porodičan čovek - pričao je tada on u intervjuu za "Novu".

00:08 Sale Luks došao po Darka Lazića

- Niko nije bio tu, morao sam dete da odvezem, uopšte me nije zanimalo što nemam dozvolu, isto bih uradio i da je bio policijski čas. Ja to nisam uradio da bih otišao da se vozikam. Ja sam to morao, ne bih to uradio ovako, jer poštujem, ne želim da napravim problem i sebi i drugima. Patrola je išla za mnom, ja sam sam otišao u stanicu, niko me nije prisiljavao , ja sam znao da sam pogrešio. Sam sam otišao i u sud, i platio sam kaznu od 205.000 dinara. Ja nisam problematičan u tom smislu, da namerno napravim problem, jednostavno tako se potrefi. Inače imam vozača koji me vozi.

Od 2013. bez dozvole, pa položio u Češkoj

Darku je zbog brojnih prekršaja trajno oduzeta vozačka dozvola. Međutim, on je uzeo putnu ispravu "na foru", pa je tako smislio da će polagati u inostranstvu. On je navodno u Češkoj regularno pohađao školu za vozače i zvanično dobio dokument da je u stanju da upravlja motornim vozilom, međutim, nakon današnjeg udesa, otkriveno je da nije smeo da upravlja vozilom bez obzra čiju dozvolu ima.

01:07 Izjava Darka Lazića

Lazić je u pomenutom intervjuu iz 2020. godine pričao da će uvek voziti, jer je vožnja njegova strast.

- Ja dozvolu nemam od 2013. godine. Sad ću ponovo da počnem da polažem, jer toliko želim tu dozvolu da imam. Zaista mi i treba. Ne mogu ceo život neko da me vozi. Hoću da položim, da dobijem dozvolu ponovo, i potrudiću se maksimalno šta god bude trebalo samo da završim i da dobijem tu dozvolu, da budem miran.

"Vozim bez dozvole, ali ne ugrožavam ljude"

- Kakvo je to moje ponašanje? Koga sam ja to ugrozio? Kome ja šaljem lošu poruku? Je l ja ne znam da vozim možda? Ja sam imao položeno. Ja znam da vozim auto, drugo bi bilo da ja ne znam da vozim auto, pa da sam seo za volanom i da ugrožavam ljude. Ja odlično vozim. Jedina loša poruka je što sam vozio bez vozačke, ja kažem to ne treba, ali ja sam uvek imao neke razloge zbog kojih sam morao - isticao je folker.

foto: Nemanja Nikolić

- Ne idem protiv zakona, ja sam tako morao. To je moja odluka bila, ja sam svoje greške platio, i to vrlo debelo. Kad spomente Darka Lazića, kao da mi je dosije odavde do Budimpešte. Sve sam kazne poplačao. Ako dođe do toga da odem i u zatvor, otići ću ako dođe do toga da ne može da se plati novčano. I zatvor je za ljude.

Uprkos zabrani, on je i dalje sedeo za volan, a isto tako i na motor, te iako je rekao da se opametio i da se ostavlja volana, u sledećoj izjavio istakao je da ne želi da batali vožnju.

- A šta više može da mi se dogodi? I što bih se ja uopšte ostavio volana? Kad hoću ponovo da položim. I uvek ću sesti za volan. Jedva čekam da dobijem dozvolu da mogu da vozim. Ja volim da vozim i uvek ću voziti. Samo ću se ovaj put potruditi da dobijem dozvolu i da vozim lepo kao svi ostali građani.

- Ja sam ponavljao svoje greške, ali neću ih ponavljati više. Dosta je meni bilo da moram da se vučem po sudu i policiji, nisam ja taj tip čoveka. Neće se ponavljati, u buduće ćemo drugačije. Ja se uopšte ne bahatim - pričao je Lazić, a nakon toga, nažalost, više puta je ponovo uhvaćen da vozi bez obzira na to što nema pravo na to.

kurir.rs/blic

Bonus video:

03:33 PLATIO 50€ DA BI PEVAO NA PLEJ BEK? Darko Lazić častio Di Džeja da bi umesto pevanja uživo otvarao usta, a EVO ŠTA JE RAZLOG