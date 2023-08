OVE PROIZVODE PLAĆAMO PO DOSTA VIŠOJ CENI, A DA TOGA NISMO SVESNI! Kurir istražuje: Zašto paštete koštaju DUPLO SKUPLJE od mesa?

Od svakodnevnih akcija, navodnih popusta, ponuda dana, ali i poskupljenja više ni ne znamo "prave" cene namirnica.

Kada govorimo da je sve skupo, kao primer skoro uvek navodimo razne vrste mesa, ribu i slične proizvode. I dok njih kupujemo na akciji, mnogi drugi proizvode plaćamo papreno skupo, a da toga nismo ni svesni.

Novinarka Kurira Ana Silađi je pokušala da otkrije zašto paštetu od lososa plaćamo i duplo skuplje od fileta lososa, a pileće paštete skuplje od teletine.

- Ako bacimo pogled na rafove i uporedimo cene pašteta primetićemo da je najeftinija jetrena pašteta 70 dinara na akciji, a najskuplja pašteta lososa koja je 270 dinara. S obzirom na to da ona u svom sadržaju ima losos mi smo istraživali šta je to tako skupo u ovim paštetama - započela je Silađi.

Ovo su cene u obližnjem marketu, ali pogledali smo cene u ostalim radnjama. Tako smo našli popularan namaz od lososa čija je cena pakovanja od 100 grama 615 dinara, što znači da kilogram košta više od 50 evra.

Potpuno je neverovatno da kilogram fileta lososa košta oko 2700 dinara, a da ista količina paštete od ove ribe više od 6000 dinara. Više nego duplo.

Kilogram najeftinijeg pilećeg filea je 670 dinara, naspram toga 70 ili 130 dinara za paštetu od istog mesa čini se jeftinim. Ali, predvideli smo da su u pitanju pakovanja od 50 do 100 grama. Kada to uzmemo u obzir videćemo da je cena kilograma pileće paštete od 1300 do 2000 dinara.

Iz Udruženja potrošača kažu da ne možemo porediti cenu paštete I mesa, jer na cenu utiču mnogi drugi troškovi poput ambalaže, obrade čak i mesto na polici u supermarketu.

Koliko god da vodimo računa pri kupovini, marketinški magovi uspevaju da nam mnoge prozvode prodaju po visokoj ceni a da toga nismo ni svesni. Od šume, ne vidimo drvo.

