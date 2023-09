VESIĆ UČESTVOVAO U TRCI OKO KALEMEGDANA: Ovo je sećanje na dan kad su veliki šampioni jurili Beogradom (FOTO)

U Beogradu je organizovana revijalna auto-moto trka "Beogradski gran-pri 2023 - kružna trka oko Kalemegdana", događaj posvećen istorijskoj gran-pri trci koja je prethodila današnjim trkama Formule 1, a održanoj u Beogradu 3. septembra 1939, samo dva dana nakon što je Nemačka napala Poljsku, čime je počeo Drugi svetski rat.

Originalnu trasu oko Kalemegdana prešlo je 20 istorijskih vozila iz muzeja i privatnih kolekcija iz Italije, Srbije i Slovenije, koja su prethodno bila izložena na platou ispred paviljona "Cvijeta Zuzorić". Bilo je tu automobila kakvi su voženi pre 84 godine, ali i nešto savremenijih - atrakcija kako za Beograđane, tako i za brojne turiste koji su u nedelju obilazili taj deo prestonice.

Trku, koja bi trebalo da preraste u novu tradiciju Beograda, otvorila su vozila "alfa romeo" i "bugati", u kojima su bili ambasador Italije Luka Gori i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, te generalni sekretar Auto-moto saveza Srbije (AMSS) Milan Nikolić. "Bugati" je pre 84 godine vozio Boško Milenković, jedini Srbin koji je tada izašao na crtu Nemcima i Italijanima, pošto su prethodno zbog izbijanja ratnih sukoba odustali vozači iz Francuske i Mađarske.

Vesić je podsetio da je trka 3. septembra 1939. bila organizovana povodom rođendana Petra II Karađorđevića, obeleženog tri dana kasnije.

- Trku je na ulicama posmatralo više od 100.000 ljudi, a Beograd je tada imao 300.000 stanovnika. Bila je to velika stvar za Srbiju, to je bilo kao kada bi ih danas bilo 700.000. Održana je u čast maloletnog kralja Petra, a najzaslužnija za organizaciju bila je njegova majka, kraljica Marija, koja je bila reli vozač. Takmičila se i pobeđivala iako je bila kraljica. Pobeđivala je muškarce i takmičila se skoro do smrti, a tu svoju ljubav prenela je na kralja Petra - rekao je Vesić i podsetio da su u toj trci učestvovala i četiri velika šampiona i da je među vozačima bio i najveći italijanski as u istoriji Tacio Nuvolari:

- Bila je to njegova poslednja velika pobeda. To je još jedna veza između Srbije i Italije, a u njegovom muzeju čuva se trofej Politike osvojen u Beogradu i ispisan ćirilicom. Pre nekoliko godina u Beogradu je održana i parada oldtajmera u znak sećanja na tu veliku trku.

Vesić je izrazio zadovoljstvo što je u trci učestvovao i "bugati" kojim je upravljao Milenković.

Ambasador Italije Luka Gori poručio je da ovaj izuzetni događaj predstavlja spoj sporta, tehnologije, kulture i istorije, koji se realizuje povodom prve beogradske međunarodne auto-moto trke, organizovane 1939. u kompleksnim uslovima.

Istorijski događaj Naš Boško bio četvrti Istorijski događaj iz davne 1939. godine održan je pod pokroviteljstvom kralja Petra II i u njemu su učestvovale neke od najvećih svetskih zvezda tadašnjeg auto-moto sporta. Pobedu je odneo legendarni italijanski vozač Tacio Nuvolari. Uz pehar je dobio zlatnu plaketu, diplomu i 15.000 dinara, a "Auto Union" ga je nagradio sa 3.715,5 RM (rajhs maraka). Drugoplasirani Fon Brauhič dobio je deset, a trećeplasirani Miler 5.000 dinara. Boško Milenković je zauzeo četvrto mesto.

- Trka, koja je i dokaz čvrstog prijateljstva dve zemlje, ujedno je prilika da se svi podsetimo izuzetnog događaja, kao i da se oda počast Taciju Nuvolariju, koji je tada pobedio. Italija ima zlatnu istoriju velikih konstruktora i vozača automobila i motocikala koji su postavili bazu industrije okrenute ka inovaciji i postavljanju novih ciljeva. Po završetku jučerašnje trke učesnicima su dodeljene specijalne nagrade.

