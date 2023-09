11 SRPSKIH TURISTA EVAKUISANO IZ GRČKE: Svi državljani Srbije koji su u oblasti Piliona su na bezbednom

Oluja "Danijel" i poplave koje su usledile odnele su 10 života u Grčkoj i nanele veliku štetu domaćinstvima i saobraćajnicama. Mnogima je i pokvarila letovanje, a među njima su i srpski turisti koji su u oblasti Piliona. Ipak, nakon stabilizovanja prilika, najveći broj njih nastavlja svoje letovalje. Jedanaest turista je juče evakuisano iz mesta Platanija.

Pet dana je trajala agonija naših turista koji su se zadesili na letovanju u Grčkoj tokom vremenskih nepogoda koje su paralisale oblast Tesalije. Njih stotinak ostalo je zarobljeno u svojim smeštajima, bez vode i struje, a neki bez hrane. Mnogi su bili odsečeni od sveta, jer je puteve i mostove odnela bujica, a u moru su mnogima ostali automobili.

Jedanaest naših turista do kojih se prethodnih dana nije moglo, jer je bujica u tom delu Volosa, u mestu Platanija, uništila puteve i mostove, brodom su evakuisani.

“Najvažnije je da se naših 11 državljana prebacilo do luke u Volosu, gde ih je čekao autobuski prevoz i dalje prevezao do Paralije. Oni su se javili oko 22 časa da su bezbedno tamo stigli“, kaže Dunja Đenić iz Ministarstva turizma i omladine.

Oko 80 državljana Srbije i dalje je u mestu Pilion, ali su svi na bezbednom. U mestima Halanera i Afisos naši državljani odlučili su da zbog stabilizacije vremenskih prilika završe letovanja u planiranom periodu.

"U središnjem delu Piliona u mestima Milina i Horto je 30 državljana Srbije koji će i nakon današnje stabilizacije i uspostavljanja saobraćajnica, formira se pontonski most koji ide do Halanere, da se vrate vozilima. U Milini je jednoj porodici oštećeno vozilo i biće joj obezbeđen prevoz do Srbije. Svi su na bezbednom, imaju od juče struju, vodu i hranu i nisu zdravstveno ugroženi", istakla je Dunja Đenić.

Ističe da su u svakodnevnoj komunikaciji sa ambasadom Srbije u Atini koja koja je na vezi sa vlastima u Volosu.

"Problem je bila odsečenost zbog saobraćajnica koje su oštećene zbog poplava, ali pozitivno je što se one raščišćavaju, uspostaviće se komunikacija sa odsečenim mestima i putnici će moći i u sopstvenoj režiji bezbedno da se vrate", rekla je Đenićeva.

Navodi da je važno u ovakvim situacijama da se sačuva smirenost, prate instrukcije nadležnih organa i da se aktivnosti ne preduzimaju samoinicijatvno. Potrebno je pre i tokom puta pratiti vremensku prognozu i osigurati se zdravstveno, ali i osigurati imovinu, odnosno vozilo kojim se ide na put.

