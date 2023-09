PAD TEMPERATURE OD OVOG DATUMA! Afrički anticiklon zameniće islandski ciklon: Meteorolog Ristić objasnio šta to tačno znači

U Srbiji će danas ujutro po kotlinama na jugozapadu i na Pešterskoj visoravni biti kratkotrajna magla a tokom dana će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, istočnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od osam do 18 stepeni Celzijusa, najviša od 29 do 32 stepena.

U Beogradu će biti sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 14 do 18 stepeni Celzijusa, najviša oko 32 stepena.

Meteorolog Ivan Ristić objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje u ovoj drugoj nedelji septembra.

- Početkom nedelje centar toplog vazduha iz zapadne Evrope se seli iznad nas tako da će se najviše dnevne temperature u utorak i sredu, 12. i 13. septembra kretati od 30°C do 34°C. Najtoplije će biti u Vojvodini i Mačvi - napisao je Ristić i dodao:

foto: Kurir Televizija

- U četvrtak, 14. septembra u toku dana naoblačenje sa kišom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature. U petak, 15. septembra smena sunca i oblaka koji mogu doneti pljuskove kiše. Najviša dnevna temperatura u padu i kretaće se od 22°C do 26°C. Za naredni vikend sveža jutra, ali sve više sunca i toplije ponovo jača prema nama afrički anticiklon.

Prema njegovim rečima afrički anticiklon do kraja leta zameniće islandski ciklon.

- To je takođe trajna visinska struktura sa njom stižu i oblaci koji će u pojedninim danima doneti kišu, ali će temperature kod nas i dalje biti letnje jutarnja od 12°C do 16°C a najviša dnevna od 25°C do 29°C - napisao je Ristić.

Kurir.rs