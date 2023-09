OVI LJUDI NAJBOLJE PROLAZE NA KRUZERIMA, EVO I ZAŠTO: Dana sa 18 otišla na brod i otkrila šta je potrebno! Ali, ovo je PRESUDNO!

Za rad na brodu najbitnije je dobro poznavanje engleskog jezika, komunikacija, izražavanje, samopouzdanje, ali i diploma iz profesije za koju aplicirate, kaže za Kurir Dana Šćepović, (38) menadžer za regrutaciju i ambasador kompanije "London Wellness academy".

Inače, Dana je sa 18 godina počela rad na brodu kao frizer, a kasnije je postala i spa-menadžer.

- Na brodu sam inače ostala deset godina, a poslednjih deset godina regrutujem se za rad na brodu u ime pomenute kompanije za Balkan, a često i za internacionalnu regiju. Kada sam postala spa-menadžer glavna inspiracija mi je bila moja tadašnja menadžerka koja me naučila da u ljudima vidim ono najbolje, da nagrađujem najbolje jer smao tako mogu da ih motivišem da budu bolja verzija sebe. Rad sa ljudima je bio i ostao moja strast. Što se tiče zarada one se u proseku kreću od 2.000 do 3.000 dolara - kaže Šćepovićeva i dodaje:

- Radi se na procenat i koliko se trudiš toliko zaradiš. Ljudi sa Balkana su jako uspešni jer su vešti u komunikaciji. Treba da budeš dovoljno interesantan da promovišeš i kanališeš sredstva koja gosti troše. Balkanci imaju talenat za prodornost, upornos i pre svega druželjubivost, sve je to u radu sa klijentima bitno čak i presudno - naglašava Šćepovićeva i ističe da je bakšiš izuzetan:

- Uglavnom radite sa Amerikancima, poznatim po dobrim bakšišima, kao izraz zadovoljstva uslugom dobićete odličan bakšiš. Moj naveći bakšiš u karijeri je bio od bračnog para poznatih režisera koji su bili moji gosti za beljenje zuba. Tada nisam znala o kome je reč jer ne nose brendirane tašne i satove već hodaju u japankama i majicama po brodu.

Sve o radu na kruzeru Jedan i po slobodan dan nedeljno

Ugovorio radu su na devet meseci

poznavanje engleskog jezika

komunikacija

izražavanje

samopouzdanje

Bas ti su jako imućni gosti. Tretirala sam ih sa puno poštovanja, bila ljubazna. Kupili su preperate, ali nije bilo bakšiša... Pomsilia sam: "Pa, dobro nema veze"... Međutim, popodne je ostavljena koverta za mene, kada sam otvorila videla sam keš bakšiš od čak 3.000 dolara. I danas mi vrati osmh na lice to sećanje, moj najveći bakšiš ikada - ispričala je naša sagovornica i dodala da je brod lepo, drugačije i intenzivno iskustvo za koje ne možeš da znaš kako je i kako ćeš se uklopiti ako ne probaš:

- Ako se desi da odustaneš, idete kući, niko vas neće držati protiv vaše volje, ali vas neće ni ponovo angažovati. Zato tri puta meri, jednom seci.

