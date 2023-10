OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA PRVU POLOVINU MESECA: Meteorlog precizirao u dan, najavio ZAHLAĐENJE, a pomenuo i MRAZ! (FOTO)

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje u prvoj polovini oktobra.

- Danas prolazno naoblačenje koje ponegde na jugoistoku regiona može usloviti retku pojavu prolazne kiše ili pljuska. Vetar će biti slab do umeren, severni, dok će dnevni maksimum biti od +17 do +24 stepena Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

- U ponedeljak ujutro sveže, na planinama preko 900mnv moguća pojava prizemnog mraza. Tokom dana sunčano i malo toplije uz maksimume od +20 do +25 stepeni Celzijusa. Slično vreme i u utorak uz maksimum koji ponegde na zapadu regiona može biti i oko +27 stepeni Celzijusa.

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

U sredu prvo na seveorozapadu, a do uveče i nad ostalim predelima novo, prolazno, nobačenje uz retku pojavu kiše ili pljuska, dok će severozapadni vetar na kratko pojačati. U sredu dnevni maksimum od +17 na seveozapadu do oko +26 na jugoistoku regiona.

Prema njegovim rečima sve do kraja sledeće nedelje biće suvo, jutra sveža, ponegde i maglovita, dok će dani biti pretežno sunčani i znatno topliji od proseka za ovaj deo godine.

- Minimumi od +5 do +15 stepeni Celzijusa, a maksimumi prvo od +15 do +21, a zatim od +17 do +25 stepeni Celzijusa. Naznake za bilo kakvu, konkretniju, promenu vremena se na ansamble nizu ECMWF-a počinju javljati tek posle 13.10. a kako je to veoma dalek period promena će sigurno biti i za sada nema nikakvog smisla govoriti o tom mogućem pogoršanju - istakao je Čubrilo i nastavio:

- Sumirano, posle veoma toplog septembra prvi deo oktobra nastavlja trend temperatura iznad i znatno iznad proseka. Dugi deo meseca bi trebao doneti češću pojavu padavina uz niže temperature, ali tek za oko nedelju dana ćemo znati nešto više i tom delu meseca. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

