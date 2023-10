MITROVČANI U IZRAELU ZADESILI SE USRED RATA, SAD ČEKAJU EVAKUACIJU! Dobili su instrukciju: "NE NAPUŠTAJTE DOMOVE na svoju ruku!"

Devojka Duška Savić iz Velikih Radinaca kod Sremske Mitrovice pokušava da se vrati u Srbiju iz Izraela, koji je postao ratom zahvaćeno područje. Duška Savić, u Izrael je otišla da radi pre nekoliko meseci.

"Večeras se dogodio raketni napad na jedini aerodrom u Izraelu koji je u funkciji, te zbog toga ne znam zaista nastavak situacije. Povređena je jedna osoba iz Republike Srbije – zvanične informacije. Cilj jeste da se podigne svest o brojnosti, našeg naroda na teritoriji Izraela i da se pošalju evakuacioni avioni jer mnogi naši ljudi jesu ugroženi. Poslednji let je otišao, za sledeće ambasada nema informacije do sutra. Za sada znamo da postoje redovni letovi i nadamo se da će tako i ostati, te da ćemo uspeti da se ukrcamo na jedan od slobodnih letova, ali to su za sada naše želje. Čekamo jutro i 10 časova ponovo da zovemo ambasadu i proverimo informacije, piše Duška.

Osnovna prepreka njihovom bezbednom povratku leži u sveprisutnom haosu koji je zahvatio Izrael.Osim Duške u Izraelu se nalazi još nekoliko osoba i porodica iz Sremske Mitrovice. Nema mnogo informacija o njima. Jedan od Mitrovčana se nalazi u gradu Eliatu gde su večeras počeli nemiri, ne može da stigne do najbližeg aerodroma jer je, kako tvrde taj aerodrom danas onesposobljen. Istovremeno, ne može nikako da stupe u kontakt sa ambasadom.

"Trenutno se nalazim sa prijateljima u gradu Petah Tikva koji je, za sada, siguran jer se nalazi dalje od pojasa Gaze. Juče je u toku jutarnjih i večernjih časova ispaljeno nekoliko raketa na ovo područje, bez nanetih šteta. Znam da se ovde nalazi desetak Mitrovčana. Neki se nalaze u gradu Eilat te im je, za sada, nemoguće da dođu do aerodroma jer moraju da prođu kroz naseljena mesta na kojima su bila delovanja HAMAS-a. Takođe, problem jeste da se veliki broj nas nalazi u zgradama bez skrovišta. Zvaničnici srpske ambasade neprestano rade kako bi obezbedili siguran povratak svojih građana. Danas je sleteo avion koji je prevozio srpske državljane u Beograd, ovo je bio unapred zakazan let za putnike koji su unapred kupili svoje karte. Veliki broj Srba se ovde nalazi, bitno je da se sklonimo odavde jer se situacija pogoršava.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić ranije je izjavio da u raketnim napadima Hamasa na Izrael nema stradalih, niti povređenih Srba. On je naglasio da je za građane Srbije najvažnije da slušaju te naloge, to jest da niko ne napušta domove, studentske domove, hotele i hostele, sve do novih instrukcija. Nikolić je rekao da niko ne bi smeo da kreće na putovanja međugradskim i međuregionalnim linijama dok sva žarišta sukoba ne budu ugašena.

