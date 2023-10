ČEKAJU NAS TRI HLADNA PERIODA! Ovo je detaljna prognoza za zimu: Meteorolog Ristić objavio tačne datume POLARNOG VRTLOGA

Kako je istakao, vreme tokom naredne zime biće uslovljeno dešavanjima vezanim za polarni vrtlog.

- U toku zime polarni vrtlog će menjati svoj intenzitet i u trenucima kad bude slabiji, deo artičkog vazduha će pobeći iz njega i spustiti se daleko na jug donoseći jače zahlađenje i sneg - ističe meteorolog Ristić i dodaje da će ove zime biti tri hladnija perioda koji će doneti zahlađenje i sneg Evropi ali i našoj zemlji.

- Položaj ciklona koji će se formirati na granicama tople i hladne artičke mase pogodovaće obilnijim snežnim padavinama u pojedinim delovima naše zemlje - dodao je on.

Prema prognozi meteorologa Ristića, prvi hladniji period stiže već oko Nove godine, najkasnije do Božića.

- Taj hladni period potrajaće oko 20 dana, tako da će dobar deo januara biti pravi zimski sa dosta snega. To će ujedno biti i najhladniji deo godine. U danima sa snežnim pokrivačem i vedrim noćima očekuje se slab i umeren mraz od -10 do -5 stepeni. Na visoravnima jak mraz i do -20, maksimalna temperatura oko 0 stepeni - kaže Ristić za Informer i dodaje:

foto: Kurir tv

- Zatim sa jačanjem zapadnog strujanja krajem januara sledi porast temperatura i topljenje snežnog pokrivača u nižim ali i planinskim predelima ispod 1.500 metara nadmorske visine. Ujutru ponegde slab mraz dok će najviše dnevne temperature biti između 10 i 15 stepeni. U toplijem periodu duvaće slab i umeren južni vetar.

Sledeći, drugi hladniji period počeće oko 10. februara i on će trajati kraće, od sedam do 10 dana, ali će doneti takođe puno snega i formiranje snežnog pokrivača.

- U februaru ćemo imati 10 hladnih dana, koji će biti praćeni snežnim padavinama, a nakon toga sledi otopljenje. Temperatura će se kretati u proseku između 15 i 20 stepeni - kaže meteorolog Ristić.

Treći i poslednji ozbiljniji prodor hladnog artičkog vazduha biće u prvoj dekadi marta.

foto: Nemanja Nikolić

- U martu treba spomenuti jačanje sibirskog anticiklona prema našoj zemlji i jaku košavu u košavskom regionu. Nakon veoma hladnog početka marta, već od druge polovine meseca očekuju se prave prolećne temperature koje će prelaziti 20 stepeni - istakao je Ristić.

Iako će generalno zima opet biti nešto toplija od proseka, biće dosta pravih zimskih dana sa snegom, mrazom i niskim temperaturama. U hladnijim periodima se očekuje mnogo padavina, uglavnom sneg. U nižim predelima se ove zime očekuje oko 20 dana sa snežnim pokrivačem.

Zime koje smo imali u prošlom veku imale su prosečno 30 dana sa snežnim pokrivačem, tako da je ovogodišni broj nešto manji.

Šta je polarni vrtlog

Polarni vrtlog je perzistentna zona niskog pritiska velikih razmera, prečnika manjeg od 1.000 kilometara, koja rotira u smeru suprotnom od kazaljki na satu na Severnom polu, i u smeru kazaljki na satu na Južnom polu (u oba slučaja se naziva ciklon), tj. oba se polarna vrtloga okreću na istok oko polova.

Podnožja dva polarna vrtloga nalaze se u srednjoj i gornjoj troposferi i protežu se u stratosferu. Ispod toga leži velika masa hladnog, gustog arktičkog vazduha.

Kurir.rs/Informer