ČUVAJTE SE OVE BABE, OSVANULO UPOZORENJE: Prosi i traži 500 dinara, ako je dobijete počinje da psuje, a neretko i OVO uradi! FUJ!

Iako je prosjačenje kažnjivo, to nažalost mnoge ne sprečava da to i čine! Korisnici društvenih mreža sve češće se žale na babe koje to čine, a koje su spremne i na svađu sa ljudima koji ima ne daju novac!

Upozorenje na jednu babu koja prosi na Crvenom krstu osvanulo je na društvenim mrežama.

- Na Crvenom krstu uličice oko Doma zdravlja i pozorišta pojavila se, u nedostaku bolje reči, baba koja prosi i traži ni manje ni više nego 500 dinara. Kada je uljudno odbijete počne da viče, da psuje i neretko pljune. Tako da se pripaze ljudi - navodi se u poruci koja je objavljena na storiju Instagram stranice "Serbialive Beograd".

foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Nedavno je na istoj stranici stiglo upozorenje na baku koja od dece na Novom Beogradu traži novac, a uz to im preti i štapom.

- Želim da upozorim svu decu iz kraja, 61/62 blok, duže vreme jedna starija baka, zove se Nada, ima crnu kosu, štap i nosi duže suknje, spopada decu po parkovima i moli ih da joj daju 200 dinara za njene lekove. Kada prilazi deci uvek priđe sa rečenicom koliko je sati i onda krene da kuka kako nema pare, kako je izgubila ključeve. Onog trenutka kada sazna da nećete da joj date pare odmah vas histerično otera, to radi deci, najčešće jer su deca naivna. Par puta je pretila i štapom - navodi se u ovom upozorenju.

Nakon toga, usledilo je upozorenje za babu koja prosi po frizerskim salonima i na lažnu priču ima uzima novac.

Zakon o javnom redu i miru predviđa kazne za prosjačenje. Novčane kazne iznose od 5.000 do 10.000 dinara, a predviđena je i kazna zatvora do 30 dana.

