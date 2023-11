"BILA SAM KOD GINEKOLOGA RADI PAPIROLOGIJE ZA VTO, ŠOKIRAO ME JE DOKTORKIN PRISTUP" Žena izašla vidno razočarana iz ordinacije!

Mnogi parovi u Srbiji bore se za potomstvo, njihove borbe često su duge i neizvesne, a nažalost neki od njih nailaze na obeshrabrivanje kod lekara!

Nedavno je jedna žena izašla iz ordinacije ginekologa vidno razočarana.

- Upravo sam bila kod ginekologa u Domu zdravlja radi papirologije za VTO, pitala me je šta je problem i na moj odgovor da se sumnja na lošiji kvalitet jajnih ćelija i da mene brine jer mi AMH jako brzo pada, pitala me je da li sam razmišljala o usvajanju deteta, jer je sve ovo invazivno za mene, a i ako dođe do donacije, to svakako neće biti genetski moje dete, ja sam tu samo inkubator, tako da nema razlike između usvajanje i donacije, sem rizika koji bih imala samom trudnoćom. Malo me je šokirao taj pristup - požalila se ova žena u grupi "Udruženje Šansa za roditeljstvo - sterilitet i vantelesna oplodnja".

Mnoge žene napisale su joj da ne sme dozvoliti nikome da je sputava pri ostvarenju sna.

- Grozno! Trebalo bi da vam iznese samo svoje stručno misljenje o zdravstvenom problemu koji imate, a ne da vam daje savete koji se tiču vašeg privatnog života. Ima parova koji će pokušavati dok god postoji makar jedan promil ne pitajući koja je cena materijalno, fizički ili psihički. Neki drugi će pak realno proceniti situaciju i u nekom trenutku odustati ili se okrenuti donaciji. Neki će se vrlo brzo odlučiti na usvajanje. Ipak, to je odluka samo dvoje ljudi koji treba da postanu roditelji, i šta god da odluče je isparvno ako su zajedeno doneli tu odluku. Na ostalima je samo da im pomognu u realizaciji - navela je u komentaru jedna korisnica.

Neki su je savetovali da promeni doktorku.

- Borite se za svoj san nemojte dopustiti niko da vas sputava. Donacija nije strašna i nije ni slično usvajanju. Nađite dobrog doktora koji će se posvetiti vašem problemu i uspećete! Puno sreće i uspeha i nikad ne odustajte od svojih snova i zelja - navodi se u jednom komentaru.

