SRBIJA DANAS NA UDARU VEOMA SNAŽNOG CIKLONA: Jak vetar protutnjao i dizao KROVOVE, a evo kada se očekuje STABILIZACIJA VREMENA

Srbija je danas na udaru veoma snažnog ciklona, odnosno hladnog fronta, koji se u sklopu njega premešta preko naše zemlje.

Pre podne i sredinom dana u većini predela bilo je vedro, uz jak i olujni jugozapadni vetar, ponegde i sa orkanskim udarima, pri čemu je pričinjena i materijalna šteta.

Vetar je bio fenskog efrekta, pa je već oko podneva u Loznici i u Valjevi bilo neverovatnih 25°C, a nešto kasnije maksimalnih 23-24°C mereno je širom Srbije, dok je istovremeno Vojvodinu zahvatilo zahlađenje, uz pad temperature na 14°C oko podneva.

Dakle, hladni front koji je već oko podneva prodrao do Bačke i Srema doneo je ovim predelima obilne pljuskove i olujni vetar, a u Bačkoj Palanci pričinjena je i šteta, dok je drvo kod Novog Sada palo preko auto-puta prema Subotici, koji je bio u prekidu.

Vrlo brzo već oko 13 časova hladni front doneo je nevreme i obilne padavine i Beogradu, a oko 15 časova i centralnoj Srbiji.

U ovom času veoma izražen hladni front prostire se od jugozapadne i zapadne Srbije preko centralne Srbije do istoka i na svom putu donosi obilnu kišu i pljuskove, uz jak vetar.

foto: Zorana Jevtić

Temperature su po prodoru hladnog fronta i u ovim predelima opale na 13-14°C, a 14°C je i u Beogardu.

I dalje je toplo na jugoistoku Srbije, uz temperature do 22°C, a hladni frontio doneće i ovim predelima kišu i zahlađenje u naredna dva sata.

Istorveneno, Vojvodinu je već zahvatilo razvedravanje, pa preovladava i vedro, uz porast temperature u Subotici je 18°C.

Jaka kiša nešto posle 16 časova prestaće i u Beogradu, tako da razvesravanje uskoro stiže i u glavni grad, a posle 18 časova razvesravanje će zahvatiti i zapadne i centralne predele Srbije, kasnije tokom večeri i jugoistok i istok zemlje, tako da se u toku večeri i noći u svim predelima Srbije očekuje vedro, ugodno, uz slabiji vetar.

Iako je došlo do prodora hladnog fronta i zahlađenja, ono nije mnogo izraženo, već je front bio izražen u vidu olujnog vetra i padavina.

Nakon što je pod uticajem ciklona vazdušni pritisak bio u osetnijem padu, nakon prodora fronta je u porastu,a li će i dalje biti ispod normale.

foto: Shutterstock

Ipak, porast vazdzušnog pritiska je i uvod u stabilizaciju vremena.

U ponedeljak će u većem delu Srbije biti sunčano i relativno toplo za novembar. Samo se u Vojvodini očekuje više oblačnosti, ponegde i slaba kiša.

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, samo na planinama južne Srbije jak.

Jutarnja temperatura biće od 6°C na jugu do 12°C na severu Srbije, maksimalna dnevna biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 21°C.

Da podsetimo da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 11 do 15°C.

Od utorka ponovo promenljivo vreme, pa se do kraja sedmice očekuje smena sunca i oblaka, uz prolazne padavine, ali se ne očekuje jače zahlađenje.

Kurir.rs/Telegraf