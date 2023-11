OLUJA ČUPA DRVEĆE IZ KORENA, NEVREME TUTNJI SRBIJOM, VETAR BIJE I DO 100 Beograd na udaru, lije ko iz kabla, živa pala s 23 na 14

Jak vetar stigao je u Srbiju, a tokom jutarnjih sati prvo se na udaru našlo područje Čačka, gde je zbog jakih udara došlo je do ljuljanje građevinskih kranova u centru grada, a iz korena je počupano nekoliko stabala.

Jako nevreme jutros je prvo napravilo rusvaj u Čačku, a potom i na severu zemlje u Vojvodini. Na udaru se našao Novi Sad, zatim i auto-put ka Subotici preko kog je palo ogromno drvo.

Jak olujni vetar praćen pljuskovima doneo je tokom ranog popodneva i nevreme u Beograd koje je rušilo drveće, a lilo je ko iz kabla...

Nestvarna scena u Beogradu usred oluje

Potop i u Pančevu

Vetar sa udarima i do 120 na sat Širom Srbije duva veoma jak jugozapadni vetar, na zapadu Srbije i na planinama sa olujnim udarima od 80 km/h, a na višim planinama i u Podrinju i sa orkanskim udarima od 120 km/h. U košavskom području duva veoma jak jugoistočni vetar, u Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu i u Banatu sa olujnim udarima. Trenutno kiša pada na Paliću, u Novom Sadu i Somboru. Veoma vetrovito je i u Beogradu, uz olujni vetar od 60 do 70 km/h. Vrlo vetrovito vreme širom Srbije očekuje se i u narednim satima, povremeno sa olujnim udarima, pa se i dalje preporučuje ogorman oprez kako na otvoreno, tako i u saobraćaju. Vetar sa ovakvim udarima može da izazove materijalnu štetu, ali i da potencijalno opasan bude po ljude. Prema prognozi meteorologa Đorđa Đurića, znatno svežije je u Bačkoj zbog prodora hladnog fronta, ali i u Negotinskoj Krajini, zbog efekta košave. U ovom času veoma izražen hladni front u sklopu ciklona sa severozapada strigao je do severozapada Srbije i na udaru su već Bačka i Srem, uz veoma jaku i obilnu kišu i pljuskove, a ima uslova i za grmljavinu i jače nepogode, uz sam prodor hladnog fronta.

Vreme u naredna 2 sata

U naredna dva sata hladni front preći će preko cele severne i zapadne Srbije i do 15 časova stići i do centralne Srbije, a do 17 časova i do juga i istoka Srbije. Hladni front uz prolaznon jako naoblačenje sa kišom i obilnim pljuskovima preći će preko Beograda oko 13-14 časova.

Na svom putu preko cele Srbije hladni front donosiće veoma obinu kišu i jake pljuskove sa grmljavinom, lokalno i jače grmljavinske oluje, ali će znatno oslabljen i sa manje padavina stići do jugoistoka i istoka Srbije.

U većem delu Srbije padavine će doneti 10 do 20 litara kiše po kvadrtanom metru u kraćem vremenskom intervalu, lokalno u zonama intenzivnijih pljuskova i oluja i više. Vetar uz prodor hladnog fronta može biti i dodatno jači uz padavine, pa se preporučuje dodatni oprez.

Na svom putu hladni front doneće svežiju vazdušnu masu sa severozapada, uz pad temperature, ali će i vetar biti u slabljenju, prema kraju dana i večeri u potpunom slabljenju. Po prodoru hladnog fronta očekuje se porast vazdušnog pritiska, što će biti uvod u stabilizaciju vremena. Posle podne u severozaapdnim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se potpuno razvedravanje, pa će veče u svim predelima biti ugodno, vedro i bez vetra.

Šta kažu Čačani

- Sedeli smo u kafiću na samom trgu kada smo začuli kako se lomi drvo japanske šljive posađeno na samom šetalištu. Izbegnuta je tragedija na svu sreću, jer u momentu kad su grane padale nije bilo prolaznika. Svakog sekunda mislili smo da će i zaljuljani kranovi pasti na tlo - kaže za RINU Ognjen V. iz Čačka.

RHMZ izdao upozorenje Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je najavu na snažne udare vetra olujne jačine u većem delu Srbije. - Tokom dana području Srbije vetrovito, sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom koji na području južnog Banata povremeno može imati i udare olujne jačine (preko 17 m/s, odnosno oko 60-70 km/h). Naoblačenje sa kišom, pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, koje je zahvatilo sever Bačke u naredna dva sata će se proširiti na ostatak Vojvodine i zapadnu Srbiju - navodi se na u saopštenju RHMZ.

U ulici Milenka Nikšića u ovom gradu, došlo je i do sudara dva putnička vozila zbog snažnog vetra koji je nanosio lišće na kolovoz.

Autoput Subotica-Novi Sad blokiran je kod Zmajeva, objavljeno je na Instagram stranici 192.rs.

Kako se može videti na video snimku, autoput je blokiran jer je drvo palo preko njega. U tom području pada kiša i duva jak vetar.

