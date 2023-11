Hrvatskе vlasti uhapsilе su 32-godišnjeg Srbina Vеlibora Tripkovića zbog sadržaja objavljеnih na njеgovoj privatnoj Fеjsbuk stranici, mеđu kojima i srpskih krajiških pеsama, i po hitnom postupku ga osudilе na 15 dana zatvora.

Tripković, koji ima državljanstvo i Srbijе i Hrvatskе, a živi u Srbiji, uhapšеn jе na prеlazu Bajakovo kada jе sa dеvojkom pošao da posеti baku u Kninu, gdе jе do sada odlazio po nеkoliko puta godišnjе. Dеvojka jе puštеna, a Tripkovića jе hrvatska policija sprovеla u policijsku stanicu Knin, odaklе jе odvеdеn sudiji za prеkršajе.

O tome su razgovarali gosti Kurira, Blažo Marković, predsednik Pokreta "Novi ljudi-Nova snaga Srbije" i Milojko Budimir IZ Udruženja Srba iz Hrvatske.

Budimir je podsetio da se ponovo dešava ista odmazda nad Srbima.

- Ovo se odnosi na ustaški pokret i na iznošenje simbola, i povika "Za dom spremni", a vidimo da to nije slučaj sa njima, nego uvode kazne samo za Srbe! Ekspresno im se sudi, a kazne su i par hiljada evra ili do 30 dana zatvora! Uglavnom su osuđeni oni iz Kninske krajine. Čini mi se da to izaziva kod naših ljudi neugodnost, posebno kod naših ljudi koji žele da se vrate. Ako je to cilj, onda to i postižu - rekao je Budimir.

Njemu je žao što mnogi nisu u mogućnosti da se vrate na područje svojih vekovnih ognjišta, svoje kuće i zemljišta, i kako kaže nadao se da će se posle 30 godina situacija smiriti.

- Hrvatskoj je potrebna radna snaga, jer kada je Hrvatska postala članica EU, ona je ostala bez mnogih svojih državaljana, dok su naši išli tamo da rade. Nadam se da će Hrvatska shvatititi da odluke koje donose ne idu njima u prilog - istakao je Budimir.

Apelovao je na sve ljude da ne odustaju od svoje imovine:

- Kako građani Srbije mogu da rade u Hrvatskoj, a da se ovakvi slučajevi ponavljaju baš u okolini Knina? Apelujem na sve ljude da se ne odriču predaka, da se ne odriču grobova predaka, svojih zemljišta i zavičaja! Čak žele da se ponište ćirilični natpisi na spomenicima gde nažalost Srba tamo više i nema... Najmanji zabeležen broj Srba na poslednjem popisu, brojka je oko 3,2 odsto, odnosno 124.000 - što je najmanji broj zabeleženih Srba i bojim se da ih do sledećeg popisa neće ni biti! Sve se lomi preko srpskih leđa, ali život ide dalje. Ja sam živeo u Kninu, tamo je bilo 80 odsto Srba! Sada je obrnuto! I tako je bilo u Bukovici, u Lici, u opštini Gračacu... - istakao je Budimir.

Markoviću je interesantan način na koji prate naše ljude u Hrvatskoj.

- Njima trebaju radnici, ali ne i političari. Njihova policija pomno prati šta rade Srbi u Hrvatskoj. On je bio u Kninu i postavio je nešto što se nije svidelo Hrvatskim vlastima. Mi gde god odemo mi smo građani drugog reda... Oni su nas iz Hrvatske isterali... Ovo će njima biti lep primer, kako je hrvatska policija uhvatila jednog našeg građana... Bitno je da kažemo da naš građanin kada ode tamo da radi on se ponaša prema zakonu države gde ide da radi - podsetio je Marković, dok voditeljka Olja Lazarević ponovo pitala zašto su srpske krajiške pesme pretnja, na šta Marković smatra da su ih prepoznali kao takve:

- Ne mogu oni na nas da gledaju blagonaklono. Ima ljudi koji nisu ni videli Hrvatsku pa su dobili duple papire. Mi možemo da idemo po Evropi i da ne tražimo vize, ali da vam kažem, ovde je policija odreagovala... Da se ovo desilo kod nas, ne bi se ništa desilo! Mi smo najdemokratičnija država u Evropi. Oni čak i da odu u najčetničkiji kraj ne bi Hrvatima ništa uradili! Mi smo kulturan narod koji poznaje svoju istoriju, a mi ponosni narod, ne zaboravljamo... Problem je najveći što mi Srbi sve zaboravljamo! - zaključio je Marković.

