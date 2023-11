Naoružana mini bespilotna letelica vrabac, naoružani dron kratkog dometa, dronovi-samoubice, "mali miloš", guseničar malih dimenzija, ovo su samo neki od tipova naoružanja Vojske Srbije čiji su tvorci vredni i predani ljudi zaposleni u Vojnotehničkom institutu Ministarstva odbrane, koji je nedavno obeležio 75 godina postojanja.

Kroz svoju istoriju Institut je prolazio kroz različite faze, imao je neke trenutke koji nisu pogodovali institutu kao ustanovi, ali je ipak bilo više onih svetlih i za ponos. Vojnotehnički institut bavi se kopnenim naoružanjem i vojnom opremom, borbenom i vazduhoplovnom, a za 75 godina postojanja uradio je preko 1.500 sredstava naoružanja i vojne tehnike koja se nalaze u naoružanju naše vojske.

Pukovnik Ivan Pokrajac, sa Vojnotehničkog instituta, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o značaju, ali i o radu Vojnotehničkog instituta.

- Vojnotehnički institut je osnovan 1948. godine i on je veoma značajna institucija bne samo za ministarstvo odbrane, već i za Republiku Srbiju. U prethodnih 75 godina je 1500 naoružanja i vojne opreme usvojeno. To je danas negde oko 75 procenata ukupnog naoružanja koje koristi Vojska Srbije što nimalo nije beznačajna brojka. Da nema Vojnotehničkog instituta mi ne bi došli do te cifre - istakao je pukovnik i dodao:

foto: Kurir televizija

- Vojnotehnički institut je zadužen za istraživanje i razvoj vojne opreme. Doprinosi usvajanju prototipskih partija, a nakon toga neko iz poljoprivrede ili drugih proizvodnih kapaciteta učestvuju u proizvodnji. Dakle, vojnotehnički institut ne proizvodi, već samo pravi prototipe vojne opreme. Da li smo ponosni što smo deo Vojnotehničkog instituta? Naravno, 75 godina je duga tradicija.

04:14 EVO KAKO VOJSKA SRBIJE OD IDEJE DOLAZI DO PROTOTIPA NAORUŽANJA! Pukovnik otkrio: Sve zavisi od složenosti, minimum je 15 MESECI

Pukovnik je potom otkrio koliko je potrebno vremena da se od ideje stigne do gotovog prototipa naoružanja.

- To sve zavisi od složenosti sredstva koje se razvija i zavisi od želja krajnog korisnika odnosno šta treba napraviti. Kako izgleda proces? Pre svega Vojska Srbija treba da obezbedi neke sposobnosti da bi odgovorila savremenim izazovima i pretnjama. Na primer korišćenje bespilotnih letelica. Vojnotehnički institut kreće onda u neka istraživanja i razvojne zadatke i pokušava da odgovori na postavljene zahteve. Od nekih početnih ideja pa dok se ideja ne proizvede potrebno je neko određeno vreme. Zavisi od složenosti. Onda potom ide verifikacija rezultata razvoja u Tehničkom optiumum centru. To sigurno nije manje od 15 do 18 meseci kod manje složenih sistema, pa do 36 meseci. Ali kod složenijih sistema i duže - rekao je pukovnik.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:51 VODI SE SUKOB IZMEĐU NETANJAHUA I VOJNOG VRHA! Pukovnik: Izraelska vojska je osramoćena, ne zbog MOSADA, već zbog OVOG PROPUSTA