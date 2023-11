KURIR U POSETI VOJNOTEHNIČKOM INSTITUTU: Ovde su nastali prototipovi prvog drona VS, "malog miloša", "vrapca" i "pegaza"!

Naoružana mini bespilotna letelica "vrabac", naoružani dron kratkog dometa, dronovi-samoubice, "mali miloš", guseničar malih dimenzija, borbene, logističke, pa i medicinske namene... Ovo su samo neki od tipova naoružanja Vojske Srbije čiji su tvorci vredni i predani ljudi zaposleni u Vojnotehničkom institutu (VTI) Ministarstva odbrane, koji danas obeležava 75 godina postojanja!

Institut je osnovan 3. novembra 1948. godine, odlukom načelnika Generalštaba generala Koče Popovića. Kroz svoju istoriju prolazio je kroz različite faze, imao je neke trenutke koji nisu pogodovali institutu kao ustanovi, ali je ipak bilo više onih svetlih i za ponos. Vojnotehnički institut bavi se kopnenim naoružanjem i vojnom opremom, borbenom i vazduhoplovnom, a za 75 godina postojanja uradio je preko 1.500 sredstava naoružanja i vojne tehnike koja se nalaze u naoružanju naše vojske.

- Vojnotehnički institut je zadužen za razvoj i istraživanje. Pod razvojem podrazumevamo razvoj prototipova. Sve se to realizuje u saradnji s našom vojnom industrijom, jer Vojnotehnički institut u suštini ne raspolaže proizvodnim kapacitetima, raspolaže istraživačkim i razvojnim kapacitetima i mi osposobljavamo proizvođače domaće industrije da kasnije, u serijskoj proizvodnji, mogu da proizvode te sisteme koji su uvedeni u naoružanje - naveo je za Kurir direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik Aleksandar Kari.

HIL laboratorija foto: FOTO Ministarstvo Odbrane

Institut smatra najvećom i najlepšom, ali i najjačom naučnoistraživačkom organizacijom tog tipa, ne samo u zemlji nego i u okruženju.

- Projektovanje počinje na crtaćim tablama, a danas maksimalno uz upotrebu računara i savršenih softvera. To je lepši deo posla. Veliki deo posla mi dalje obavljamo u laboratorijama na ispitivanju, a kad izađemo iz tih laboratorija, sledeća stvar su poligonska ispitivanja, gde se to ispituje na, kako mi to volimo da kažemo, živo, na vojnim poligonima - objašnjava Kari.

Pukovnik Aleksandar Kari foto: Petar Aleksić

U beogradskom naselju Žarkovo smeštene su 24 laboratorije VTI, koje se bave istraživanjem i razvojem, a u jednoj od njih osmišljen je i napravljen prvi dron namenjen za vojsku Srbije, ali i "mali miloš".

Priznanja Svečanost u Domu garde U amfiteatru Vojnotehničkog instituta danas će biti upriličena prigodna svečanost za pripadnike VTI, a u Domu garde na Topčideru obeležavanje godišnjice svečanom akademijom, na kojoj će biti prisutni brojni partneri i saradnici. Biće dodeljena priznanja, plakete, zahvalnice, kao i posebno priznanje - diploma "Arhimed", koja se dodeljuje za izuzetnost u sferi istraživanja i naučnog rada.

- Jedan od najboljih načina maksimalne zaštite vojnika jeste izrada besposadnih platformi, bilo da je reč o kopnenim besposadnim platformama, bilo da je reč o različitim vrstama dronova. VTI ide u korak sa svetom po pitanju toga i u dobroj meri izdvojili smo i opremili našu vojsku. Prvo besposadnim platformama, zemaljskim besposadnim platformama, tzv. malim milošima, koji su već ušli u serijsku proizvodnju i rade se u nekoliko varijanti, od nenaoružanog logističkog za transport povređenog do transporta odgovarajuće municije ili drugih potreba - navodi Kari i dodaje:

Tenk M84 AS2 foto: FOTO Ministarstvo Odbrane

- Smem s ponosom da istaknem da je Vojnotehnički institut institucija koja na osnovu iskustva, znanja, prošlosti, danas budućnost pretvara u sadašnjost. Odnosno sve ono što je doskora bilo nezamislivo da je moguće proizvesti u zemlji Srbiji vidite kako se radi. Ne da se radi, nego je i u borbenoj upotrebi i ljudi su obučeni za to.

raketni sistem OGANJ foto: FOTO Ministarstvo Odbrane

Robotizovana platforma "Mali miloš" ide po ranjenike Osnovna verzija "malog miloša" bila je naoružana verzija, a logistički "mali miloš" nastao je kao potreba vojske radi zaštite drugih lica. mali miloš foto: FOTO Ministarstvo Odbrane - Da ne bi kompletna medicinska ekipa izlazila na prvu liniju gde se dešavaju borbena dejstva, upućuje se jedna takva robotizovana platforma poput malog tenkića, koji nazad ima opremljen i oklopljen deo na koji može da stane kompletno nosilo. Vojnici sa prve linije ranjenog kolegu stavljaju tu, a samo vozilo se vraća nazad u bezbednu zonu i iz bezbedne zone se upravlja. Pri tom je taj ranjenik, dok leži na tom "malom milošu" na nosilima, u potpunosti zaštićen od dejstva neprijatelja. Znate, kad je reč o borbenim dejstvima, svaki čovek na prvoj liniji vam znači, a njegovo angažovanje u izvlačenju ranjenika znači da vi imate manje lica na borbenoj liniji. Prva verzija naoružanog "malog miloša" je u borbenoj upotrebi u 72. brigadi za specijalne operacije - objasnio je pukovnik Kari.

naoružana bespilotna letelica VRABAC foto: FOTO Ministarstvo Odbrane

Kako pukovnik Kari s ponosom kaže, unutar VTI vlada porodična i složna atmosfera.

- Ono što je stvarno evidentno jeste da u poslednjih osam godina imamo velika sredstva. Država i Ministarstvo odbrane su puno uložili u sistem odbrane. Mislim da smo sada, posle 15 godina, uspeli da obnovimo ljudske resurse Vojnotehničkog instituta u inženjerskom smislu, u istraživačkom smislu. U prethodne tri godine smo na dva javna konkursa primili preko 150 lica svih specijalnosti i struka u VTI - naglašava Kari.

Pukovnik dr Miodrag Lisov Zahvalni Ministarstvu odbrane Pukovnik dr Miodrag Lisov, pomoćnik direktora Vojnotehničkog instituta, navodi da je VTI u poslednje vreme zahvaljujući razumevanju Ministarstvu odbrane, na čijem je čelu Miloš Vučević, dobio značajnu podršku u prijemu i stipendiranju potrebnog istraživačkog kadra. Pukovnik dr Miodrag Lisov foto: Petar Aleksić - Dugo nije dolazilo do prijema mladih ljudi i napravljen je veliki generacijski jaz. Mi u poslednje vreme, tim konkursima koji su u kontinuitetu, pokušavamo da održimo korak i da uvođenjem mladih ljudi, pre svega mislimo na inženjere, u proces istraživanja i razvoja osnažimo naše kapacitete, ljudske resurse i da zadržimo oblasti kojima smo vladali dosad. Mnogi mladi ljudi dobili su značajne zadatke i postali su rukovodioci važnih projekata, odgovorni su za njihovu realizaciju i rukovođenje radnim timom. Jedna od stvari na koju sam zaista ponosan jeste to što je VTI ostao dosledan svojoj tradiciji i sačuvao stručni kadar i potrebna znanja u oblasti naoružanja i vojnih tehnologija - naglasio je Lisov.

Kurir.rs/ Mina Branković

foto: Kurir

