"AKO ZAGUSTI, KOGA ŽELITE DA SE BORI ZA VAS?" Vojinović: Tvrdnja da smo VOJNO NEUTRALNI je NEPRIZNATA! Moramo ulagati u vojsku

U proteklih deset godina, vojni sektor u Srbiji doživeo je značajan rast plata, obezbeđujući bolje uslove za vojnike i podstičući profesionalizaciju vojske. U periodu od 2012. do 2023. godine, prosečne plate vojnika u Srbiji značajno su povećane. Ova povećanja imaju dubok uticaj na vojne kadrove, poboljšavajući njihov standard života i motivišući ih za predan rad.

Petar Vojinović, urednik portala Tango Six gostovao je u jutarnjem programu Kurir TV i ilustrovao značaj povećanja ulaganja u vojsku Srbije.

"Od devedesetih do ovog perioda ništa kapitalnije nije bilo navbavljeno ako pričamo o samo vojnim sredstvima", započeo je Vojinović.

- Oprema nije dugo nabavljana. To mora da bude poltička odluka. Raspodela budžeta mora da bude i za to. Kada si političar uvek se pitaš, šta sa tim? Sada je to "popularno". Kada sam ja to detaljno pratio to je bilo skrajnuto, i onda se sve dogodilo "odjednom" - rekao je Vojinović.

Podsetio je na rebalans finanasija koji je istakao ministar finansija Siniša Mali.

- Ušli smo u ciklus koji je pojava za ovako opštu javnost. Kada bismo pričali ozbiljno, da li to poboljšava vojsku, to zavisi. Imamo večnu temu obnavljanja služenja roka i razne segmente i sve je to komplikovano... - istakao je, a upitan od voditeljke šta je potrebno da se vojska ojača, on odgovara:

- Mi imamo bogato ratno iskustvo. Vojno školstvo i iskusne starešine neće biti isticani u medijima, ali su najbitnija zaostavština neke organizacije. Prvi put imamo Belu knjigu koja je urađena. Da li bi trebalo da imamo profesionalce koji su dobro plaćeni? Koga biste "želeli" da se bori za vas ako "zagusti"... Mi smo mnogo toga izgubili, a to je činjenica da nismo ni u jednom vojnom savezu, Tvrdnje da smo vojno neutralni je naša proklamacija koja nije priznata nigde. U toj jednačini ne ostaje nam ništa drugo nego da imamo sposobnu vojsku i da u nju ulažemo! - istakao je.

On ne zna šta je "popularnije" trenutno sada u poltiici, ali je naglasio da je balans popularnih stvari bitan.

- Ko god da je na vlasti gleda šta je najbitnije i popularnije. Kako to balansirati između standarda građana? U statistikama javnog mnenja su i vojska i crkva najbitniji. Vojska Srbije ima nekoliko svojih službi koje analiziraju šta im treba, menjaju sa drugim kompanijama... Interesantna je priča vojne industrije, koja je opet zbog konstantnog ratovanja i geografske pozicije odavno razvijena. U poslednjih nekoliko godina, nikada više nije bilo mladih inženjera i u svim vidovima oružane snage imamo konstantan razvoj - rekao je Vojinović.

Ocenio je vojnu operativnost vojske.

- Naravno koncept odvraćanja je nešto što moramo imati. Nemam pojma zašto se ulaže u vojsku toliko, i da znam to je tajna - istakao je.

