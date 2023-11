JEZA! ROBOTI ĆE IMATI LJUDSKI MOZAK!? Ekskluzivni intervju za Kurir TV sa naučnikom Razijem: Da, ovako ih kombinujemo i SPAJAMO!

Tim naučnika iz Australije radi na futurističkom projektu kreiranja prvog biološkog kompjutera koristeći ćelije ljudskog mozga. Jedan od naučnika u tom timu je i profesor Adel Razi sa Univerzitet Monaš u Australiji.

Sa njim je razgovarao novinar Saša Dobrijević i evo šta je ekskluzivno za jutarnji program Kurira izjavio profesor Adel Razi!

Kako je on bio jedan od govornika na Svetskom Forumu Laureata, ispričao je kojom se temom bavi:

- Mi trenutno gradimo biološku veštačku inteligenciju. Radimo na kombinaciji kompjuterske i biološke inteligencije koristeći veštačku inteligenciju i ćelije ljudskog mozga. To je futuristička tehnologija. Trenutno je veštačka inteligencija preskupa i to zbog ogromne baze podataka kao i energetske efikasnosti. Ona nije ista kao kada ljudi donose odluke. Ljudski rod je savršen u tome kako odlučuje i kako uči. Naš mozak ima veoma dobru energetsku efikasnost. Mi koristimo samo deset procenata mozga da bismo sve to uradili, ali mozak je evoluriao hiljadama godina unazad. Upravo je to naša inspiracija i zato koristimo ćelije ljudskog mozga koje ubacujemo u naš sistem koji koristi veštačku inteligenciju koja kasnije može da poveze sintetičke sisteme sa biološkim.

KOJOM BRZINOM NAPREDUJE RAZVITAK ROBOTA?

Na pitanje Dobrijevića, da li je to onda kombinacija veštačke inteligencije sa ćelijama ljudskog mozga, Adel Razi potvrđuje:

Da, uzgajamo ih u laboratoriji pa ih kombinujemo sa elektronskim sistemima, tako da smo prvi koji pravimo neuro - biološki kompjuter.

Da li to znači da će roboti u budućnosti imati ljudski mozak, pitao je Dobrijević, na šta je Razi rekao:

Da, ali ne znamo tačno kako će se to dogoditi, jer smo sada u ranoj fazi takve tehnologije, ali upravo radimo na tome. Inspiracija nam je ljudski mozak i izgradnja nove generacije biološke inteligencije koja nije veštačka.

