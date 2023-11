DA LI JE MAJKA ZNALA DA OČUH ZLOSTAVLJA DETE? Ivanović o mučenju i prebijanju SEDMOMESEČNE BEBE, za Kurir: Ovako su sve otkrili!

Kraljevačka policija uhapsila je 20-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je u porodičnom stanu, koristeći odsustvo svoje supruge, u više navrata fizički zlostavljao svoju pastorku - bebu od sedam meseci.

Više informacija o ovom slučaju doneo je reporter Kurira Nikola Vujović koji je saznao kako je beba od Dragane Ivanović psihologa i psihoterapeuta.

One je pretpostavila da majka nije znala, ali naglasila da je istraga u toku i da do tada ne možemo puno toga da procenimo:

- Moja pretpostavka je – dobro, još uvek je istraga, tako da se ograđujem, ali da je majka morala dete da dovede kod lekara. Verovatno je dete bilo uznemireno i plakalo, i pretpostavljam da je imalo jako jake bolove jer su u pitanju fizičke povrede. Gde ona dete više nije mogla da smiri i odvela ga je kod lekara. E sad, šta se tu dogodilo, pokazaće istraga. Da li je ona tu prisustvovala, da li je nešto saznala, ali je prećutala i nije sama prijavila, nego je to prijavila medicinska sestra...- rekla je Ivanović.

02:28 ZAŠTO RETKO ILI NIKADA NE PRIJAVLJUJU NASILJE NAD DECOM? Ivanović o zlostavljanju SEDMOMESEČNE BEBE za Kurir: Ovako su saznali

Još uvek je prisutno prećutkivanje i odlaganje dok deca pate. Ivanović je pretpostavila zašto je to tako:

- Najviše ima prećutkivanja. Da li će to biti fizičko zlostavljanje dece, psihičko zlostavljanje dece, seksualno zlostavljanje dece, još uvek ima dosta stida, srama i krivice koje oseća žrtva. Zato ne dolazi do prijavljivanja, a u pitanju su deca koja su, da kažemo, nemoćna. Zato i deca jesu pod starateljstvom i jednostavno treba apelovati na sve ljude, pogotovo na ljude koji su zaposleni u institucijama, kao što smo ovde imali medicinsku sestru u Domu zdravlja, ustanovi, u bolnici, koja je primetila i to uradila po službenoj dužnosti - rekla je Ivanović i dodala:

Ali ko god prijavi, kada su u pitanju deca, znači najosetljivija kategorija, treba prijaviti! Isto tako se odnosi i za odrasle osobe. Jednostavno, različite kampanje i kada se u javnosti, ali moram da kažem i da budu određeni programi u školama, zaštiti od nasilja u porodici ili bilo gde drugde, one jednostavno podržavaju, otvaraju određene vidike žrtvama. Znače informacije kako i kome mogu da se obrate, ali isto tako i drugim osobama da mogu da primete i da prijave da ih ohrabre - poručila je Ivanović.

