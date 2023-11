DRAGAN BICIKOM OBIŠAO SVET, PREŠAO 80.000 KM: Sad planira da ide na Mont Everest! Putovanje traje godinu dana, a ovako se priprema

Dragan Šibalić, svetski biciklistički maratonac iz Kraljeva, je ovim prevoznim sredstvom na dva točka prešao 80.000 kilometara i obišao 33 države, a sada planira i odlazak na Mont Everest, najviši planinski vrh na planeti - 8.848 metara.

Trenutno pripremam bicikl za taj put dugačak 25.000 kilometara. Za 10.000 evra sam kupio najbolju moguću opremu, a za put mi treba od 7.000 do 8.000 evra. Najbitnije mi je da imam gde da spavam. Zato sa sobom nosim šator i opremu. Imam dve torbe, bisage u kojima pakujem garderobu za sve vremenske uslove, obuću i druge sitnice. Na put ne krećem bez pribora za kuvanje jela, laptopa, navigacije, kamere, telefona, rezervnih delova, unutrašnje gume i na to putovanje idem sam - počinje Šibalić i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

- Planirao sam da krenem između 20. decembra i 10. januara, a avantura bi trajala godinu dana. Oko 2.000 kilometara u proseku pređem mesečno. Izabrao sam malo dužu rutu do tamo jer hoću da vidim što više zemalja. Idem preko Turske, Irana, Azerbejdžana, Jermenije, Gruzije, Rusije, Kazahstana, Uzbekistana, Kirgistana, Tadžikistana, Pakistana, Indije i Nepal. Redovno pratim dešavanja u tim zemljama i možda bi mi najrizičnija tačka bila Pakistan, a ovo ostalo mi ne deluje ništa ozbiljno odnosno izbegavaću rizične delove. Izrael mi nije mi blizu.

foto: Privatna Arhiva

Dragan kaže i da mu je cilj samo da stigne do Mont Everesta, ali bi voleo i da se popne jer je i planinar. Međutim, samo to bi, kako ističe, koštalo od 15.000 do 20.000 evra.

foto: Privatna Arhiva

- To bi bio pravi izazov, ali videćemo kakva će situacija biti. Skupo je sve to, a ja trenutno prikupljam sponzore i želja mi je da obiđem put oko sveta biciklom. Tako sam se 2014. uputio do Španije dokle sam putovao dva meseca oko 4.500 kilometara. Išao sam do Japana 2015, Indije i Himalaja godinu kasnije, ali ovo će biti moj izazov. Imam najbolju moguću opremu za sve vremenske prilike. Ne smem sebi da dozvolim da pokisnem negde. Najgore što mi se desilo na putovanjima je situacija u Indiji gde je jedan taksista pokušao da me uvuče u neku kuću, zatvori i otme, ali shvatio sam to na vreme - priseća se Dragan.

A nedavno je Šibalić za obišao sve manastire i crkve na Kosovu i Metohiji za 21 dan.

Ruta koju Deagan treba da pređe do Mont Everesta Turska

Iran

Azerbejdžan

Jermenija

Gruzija

Rusija

Kazahstan

Uzbekistan

Kirgistan

Tadžikistan

Pakistan

Indija

Nepal

- Prešao sam oko 1.000 kilometara na hodočašću ovom svetom srpskom zemljom. Iz dana u dan doživljavao sam nešto neprocenjivo, uzvišeno i nezaboravno. Ovim duhovnim putovanjem kroz vekove stopama naših slavnih predaka, vitezova i svetitelja obišao sam 25 manastira i 60 crkava, kao i veliki broj sela i mesta u kojima su ostali da žive naši ljudi. Ovo hodočašće u svakom smislu smatram vrednijim od onog putovanja do Japana. Prevashodno želeo sam da se duhovno uzdignem i mentalno ojačam, ali i da dam podršku našim ljudima koji žive, bore se i opstaju uprkos teškim vremenima.

Kurir.rs/ A. K.

