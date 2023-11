POZNATI METEOROLOG OTKRIVA PROGNOZU ZA NAREDNA DVA MESECA: Stiže li sneg i u gradove i KAKVA NAS ZIMA ČEKA

Zbog fenomena klimatskih sistema El Ninja, prilike za hladnu zimu u ovom delu Evrope su male, a sneg koji bude padao, neće biti dugotrajan. Trenutno i nema naznaka da bi mogao da nas zahvati sibirski ciklon.

To je kazao jedan od najpoznatijih hrvatskih meteorologa Zoran Vakula, dodajući da sve upućuje na to da ćemo imati temperature više od proseka.

- I kada se gleda temperatura do maja iduće godine, nijedan mesec neće biti hladan, odnosno hladniji od proseka - rekao je on.

Danas u Srbiji umereno oblačno, suvo i malo toplije, sutra i do 18 stepeni

U Srbiji će danas ujutro biti sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije, a samo na severu uz više oblačnosti tek ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od tri stepena do sedam, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

U Beogradu će posle svežeg jutra tokom dana biti malo do umereno oblačno i malo toplije. Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od pet do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 16 stepeni.