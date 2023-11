POZNATI SRPSKI GINEKOLOG NA PITANJE KOJE INTRIGIRA SVE ŽENE U SRBIJI Kako je moguće da i u poodmakloj trudnoći ne zna da je trudna

Priča o mladoj majci iz Majdanpeka koja se prevremeno porodila i tom prilikom izgubila jednu od dve blizanačke bebice, rastužila je Srbiju.

Posebno su uplašene trudnice s obzirom da ova majka nije imala kontrakcije i nije bila u terminu porođaja. Kako je do ovoga moglo da dođe, objašnjava dr Vanja Milošević, ginekolog Narodnog fronta.

Dr Milošević, ginekolog "Narodnog fronta", kaže da žene često imaju fantomski nagon za stolicom baš neposredno pre i prilikom porođaja, i da se retko dešava da to ne prepoznaju kao porođaj.

- Ti porođajni bolovi su ono što nagoveštava blizinu porođaja, te jake kontrakcije majku upozoravaju da je porođaj blizu. Ipak, kod žena koje su više puta rađale često se dešava da je taj nagon za stolicom bude dominantan tako da im se čini da im se ide u toalet, a zapravo su u pitanju kontrakcije. To su te neprepoznate kontrakcije. Tu je sve moguće, ali u principu žena koja je već rađala trebalo bi da zna kako izgledaju ti bolovi pred porođaj - kaže ginekolog za Blic i dodaje da će u ovom slučaju obdukcijom će biti utvrđeno da li je dete rođeno mrtvo ili je preminulo nakon porođaja.

Zbog čega dolazi do prevremenog porođaja

- Pre svega na prevremeni porođaj mogu da utiču infekcije, amnioniti, pucanje vodenjaka, sve su to znaci. Ima tu i genetske predispozicije i to upravo kod višerotki, kod dvojajčane ili kod blizanačke trudnoće. Kod blizanačke trudnoće inače bude tako da je porođaj drugačiji. Tu su termini dve do tri nedelje ranije. Mi u Narodnom frontu zato i obaveštavamo majke koje nose dvojke ili trojke da znaju da će im porođaj biti mnogo pre očekivanog - kaže on.

Kako žena ne zna da je trudna Vanja Milošević je potvrdio da ima i slučajeva da neke žene nisu znale da su trudne. - To je moguće, i dešava se, ali obično majke to saznaju već posle nekoliko nedelja, odnosno posle 12. nedelje trudnoće kada plod definitivno izlazi iz male karlice. Do trećeg meseca taj plod primećuje i žena. Važno je da žene koje su trudne idu na redovne ginekološke preglede, da slušaju savete svojih lekara. Da se ne izlažu ekstremnim aktivnostima, da kretanje svedu na minimum, da ne putuju izvan mesta boravka pogotovo nakon 36. nedelje trudnoće. Tu se preporučuju umerene šetnje, dosta spavanja, što manje stresa, česti obroci, to je ono što preporučujem trudnicama - govori Milošević. Naglašava da nakon 36. nedelje porođaj, posebno kod blizanačke trudnoće, ili trojki, četvorki, može da nastupi svakog trenutka, te da je važno da majke, odnosno budući roditelji toga budu svesni.

Na 1.000 dece 40 mrtvorođeno

U svetu se svake godine desi oko dva miliona ovakvih smrti, odnosno jedna na svakih 16 sekundi, a najveća stopa mrtvorođene dece je u afričkim zemljama. Svetska zdravstvena organizacija mrtvorođenost definiše kao bebu stariju od 28 nedelja kojoj je smrt nastupila pre ili tokom porođaja.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije Srbija ima jednu od najvećih stopa mrtvorođene dece u Evropi, a prema onim iz 2019. godine na 1000 porođaja stopa mrtvorođene dece je 4,4 odsto.

Veću stopu imaju između ostalih Bugarska (5), Ukrajina (4,5). U Zapadnoj Evropi ova stopa je oko 2,2, a izuzetak predstavlja Francuska, u kojoj ona iznosi 4,3 mrtvorođene dece na 1.000 porođaja.

- Uvek bude između 5 procenata mrtvorođene i 10 procenata prevremeno rođene dece. 80 odsto porođaja desi se u terminu, a mnogo manji broj žena će se poroditi posle termina - objašnjava Milošević.

Kada dete mora u inkubator Ginekolog Milošević napominje da prevremeni porođaj ne znači uvek da će dete ići u inkubator. - Da li će dete ići u inkubator zavisi od kilaže novorođenčeta i njegovog opšteg stanja, tog apgara, odnosno ocene koji dete dobije po rođenju. Ako do porođaja dođe dan ili nekoliko dana pre termina, pa čak i nedelju dana, dete neće ići u inkubator. Nasuprot tome, ako do porođaja već dođe mesec dana pre termina onda će se sigurno ići u inkubator - kaže on. Napominje da u inkubatoru uglavnom idu bebe koja se rode 4 ili 5 nedelja pre termina porođaja. - Oni obično idu u inkubator jer im pluća nisu dovoljno zrela pošto se u devetom mesecu pluća razvijaju najviše, i ako se rode prevremeno, njima je potreban kiseonik da bi preživeli - upozorava Milošević.

Baš da do ovakvih situacija koje ugrožavaju i majke decu ne dođe, Milošević kaže da lekari insistiraju na redovnim pregledima, kako i uzimanju vaginalnih briseva.

- Zahvaljujući tim brisevima mi na vreme uočimo infekcije koje su prisutne kod žena, a mogu da dovedu do horioamnionitisa, odnosno bakterijske infekcije plodovih ovojaka. Ako do te infekcije dođe, sledi upala i pucanje vodenjaka, a čim oni puknu znači da će porođaj vrlo brzo početi - govori on.

Prema tome, trudnice, ali i one koje žele da postanu majke, trebalo bi da se testiraju na seksualno prenosive bolesti i na određene bakterije koje mogu da im ugroze trudnoću.

- Mi imamo preglede gde trudnice po saznanju da su u drugom stanju testiramo na sve moguće, uzimanje cervikalnog brisa, bris vaginalnog sekreta, seksualno prenosive bolesti, i sve ono što je inače potpada pod redovan ginekološki pregled. Upravo na taj način otkrivamo da li je potrebno lečenje nekih infekcija koje su uzrok prevremenih porođaja ili pobačaja - podvukao je Milošević.

