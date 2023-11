"SRAMOTA ME UMESTO VAS!" Pogledajte cenu KIRIJE za stan na Vračaru od 27 KVADRATA! "Kakav TRIP, iznajmljuju stan da im bude plata"

Stanodavci za garsonjere od 27 kvadrata uzimaju 72.000 dinara mesečno!

Pojedini stanodavci preteruju sa cenama kirija, a jedan oglas za stan na Vračaru posebno je razbesneo korisnike društvenih mreža.

- Stan 27 kvadrata na Vračaru, zgrada novije gradnje, na 250 metara od Hrama, par minuta hoda do Slavije, na drugom spratu, pogled puca na Čuburski park. Stan je svetao i potpuno opremljen, ima sve što je potrebno. Mesečne režije do 50 evra - navodi se u opisu oglasa koji je objavljen u grupi "Izdavanje stanova - Beograd".

Korisnik je priložio i fotografije, a cenu koju je stavio iznosi 72.000 dinara.

foto: Printscreen Facebook

- Samo 600 evra? Za stan od čitavih 27 kvadrata na Vračaru? Malo je to, podignite na 800. P. S. Sramota me je umesto vas, tako mladi, a tako gramzivi - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su osudili stanodavca zbog ove cene.

- Problem je što ovde stanodavci imaju neki gadan trip da od iznajmljivanja treba da žive, tj. da stan treba iznajmljivati tako da im to bude plata. Na zapadu bi se veselo proveli da tako rade. Tamo bi najmanje tri stana trebalo da izdaju da bi to zamenjivalo jedno primanje. Da ne pominjem da za svaki jebeni kvar treba da intervenišu, od sijalice do buđi, bojlera, naprsle ivice stola, ništa stanaru ne sme da zafali... Sve ulazi u kiriju. I porez se ne lomi preko stanara (naši odmah dignu kiriju još onoliko koliko se daje za porez, ako se uopšte i plaća), već stanodavac od realne vrednosti najma odvaja. Da ne pominjem šta naši misle pod pojmovima "renovirano" i "lux".. A, da, krečenje nije obaveza stanara. Nigde... Može biti dobra volja, ili dogovor. Srpska posla... - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Kurir.rs