OTVORENA FRANCUSKA NEDELJA: Preko 400 zvanica na dočeku mladog francuskog vina Novi Božole

U Beogradu je juče tradicionalno otvorena jedanaesta Francuska nedelja, u organizaciji Francusko-srpske privredne komore. Ova manifestacija, koja se održava od 16. do 23. novembra jedanaestu godinu zaredom, sadrži niz događaja koje organizujemo u toku nedelju dana. Cilj Francuske nedelje je promocija istorijskih, kulturnih i poslovnih veza između Francuske i Srbije, a period njenog održavanja vezuje se za široko popularan običaj u Francuskoj - doček mladog francuskog vina Novi Božole.

Francuska nedelja otvorena je sinoć svečanim dočekom Božolea powered by Belgrade Airport na kojem je učestvovalo preko 400 zvanica, diplomata, direktora francuskih i srpskih preduzeća, poznatih privrednika i javnih ličnosti. Zvanicama se obratio i predsednik Francusko-srpske privredne komore Dragan Stokić najavivši program Francuske nedelje. On se zahvalio partnerima i pozvao sve da uživaju u večeri, i posete sajt francuskanedelja.rs. Ispred Ambasade Francuske, goste je pozdravio NJ.E. gospodin Pjer Košar, ambasador Francuske u Srbiji pohvalivši rad Francusko-srpske privredne komore. Dobrodošlicu i lep provod zvanicama je poželeo i generalni direktor Belgrade Airport, g.Fransoa Berizo.

foto: Francusko-srpska privredna komora

Novi Božole (Beaujolais nouveau) je mlado francusko vino koje se konzumira odmah nakon fermentisanja. Širom Francuske se trećeg četvrtka u novembru dočekuje Novi Božole u restoranima, kafićima, uz muziku i festivalsku atmosferu. Francusko-srpska privredna komora je unazad već deset godina taj običaj prenela u Srbiju, proslavljajući ga sa partnerima i zvanicama Komore. Organizaciju Francuske nedelje ove godine su podržale najveće francuske kompanije koje već godinama posluju u Srbiji: Belgrade Airport, Keos, Veolia, Eviden i Vizim.

Pored dočeka mladog francuskog vina, za zvanice Komore je istom prilikom organizovana i degustacija francuskih sireva i delikatesa, na kome su razna preduzeća na posebnim štandovima izložile svoje proizvode i organizovale promocije, aktivnosti i gostima uručile poklone. Na ovom mini vašaru su se predstavili Casachok, Des petits gâteaux, La Maison Française, Hyatt Regency, L’Oréal and Lancôme, Mlekoprodukt, Petit Pate, Président i Voda Voda.

U okviru Francuske nedelje organizuje se i online radionica za studente „Posle faksa biću...“ koja će omogućiti studentima interakciju sa zaposlenim iz kompanija članica Komore koji će im predstaviti zanimanja, aktivnosti i način na koji su došli do te pozicije u kompaniji.

Tokom trajanja francuske nedelje, Francusko-srpska privredna komora priprema pekarsku radionicu za članove i partnere Francusko-srpske privredne komore koju će kompanija Lesaffre podržati i koja će se održati u njihovom proizvodnom centru. Za ljubitelje francuskih peciva i one koje žele da nauče nešto više o tome kako da naprave kroasan na francuski način, ova radionica je savršena prilika. Vinska radionica za odabrane zvanice, ljubitelje francuskih vina u baru našeg člana Delice.

foto: Francusko-srpska privredna komora

Takođe tokom Francuske nedelje, nastavlja se projekat ’’The quest for net Zero’’ i u sklopu Francuske nedelje u utorak 22. novembra ove godine, CCIFS u saradnji sa francuskom ambasadom organizuje konferenciju pod nazivom „The Future of work“ powered by Propulsion. Konferencija, koja će se održati u Francuskoj ambasadi, otvorena od strane ambasadora, ima za cilj da oku ključne aktere iz Srbije i Francuske kako bi razgovarali o budućnosti biznisa uzimajući u obzir sve transformativne trendove u oblasti rada.

Francuska nedelja se zatvara sa izložbom radova : Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično!, projekat realizovan, drugu godinu zaredom u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U okviru ove društveno-odgovorne akcije je organizovano takmičenje među školama u Srbije gde su se đaci angažovali oko pravljenja konstrukcija od otpada na temu olimpijskih igara. Tokom trajanja francuske nedelje je otvoreno i glasanje za širu javnost za najbolje radove, koji će biti nagrađeni od strane kompanija članica Francusko-srpske privredne komore. Glasanje je otvoreno na sajtu www.francuskanedelja.rs.

