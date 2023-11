SRBIN POMOGAO NESUĐENOJ TAŠTI, PA GORKO ZAŽALIO! Dobio je šokantnu poruku - "Prevarila me sa tipom sa posla, sada PRAVI DRAMU"

"Zle bivše svemu nađu manu", glasi početak objave jednog momka iz Srbije, koji je nakon sitne pomoći nesuđenoj tašti, umesto očekivanog "hvala" od nekadašnje devojke, dobio pravu, kako kaže, "dramatizaciju situacije".

Neimenovani momak iz Srbije na Reditu je podelio situaciju koja mu se nedavno desila, a u kojoj je, zbog obične pomoći i bez ikakvog očekivanja od druge strane, izvukao važnu pouku - da nekada treba biti "umeren u izlaženju u susret".

"Konačno otplaćujem kredit za stan i danas u banci tokom nekih rutinskih gluposti naletim na kevu nekadašnje bivše. S ženom uvek korektan odnos: "Dobar dan, kako ste", standardno i pristojno.

Vrlo rasprostranjena banka, neću da je pominjem, blokira ženi isporuku kartica već mesec dana, i ide tu ona standardna kuknjava... Meni je školski tu neko sitno mu**šce, i ja se normalno ponudim da ih povežem da vidim ako mogu da pomognem, šta znam, to je neka valjda prirodna reakcija.

Povežem ja njih, žena se zahvaljuje i javlja mi drugar da su ispeglali situaciju.

Nakon toga, javlja mi se nekadašnja devojka, rekoh da mi se zahvali za asistenciju. Kad ono, ipak da me pita ko sam ja da pomažem i ulazim u diskusije s njenom majkom, uz kompletnu bespotrebnu dramatizaciju situacije.

Naglasio bih da je mene dotična prevarila s tipom s posla, i da sam naravno ja to prekinuo bez mnogo drame.

Zaključak - budite umereni u izlaženju u susret, i još bitnije, pažljivo birajte partnere jer se taj socijalni trošak naplaćuje i godinama kasnije", napisao je on.

"Njena mora da bude zadnja"

Mnogi su u komentarima povezali dve stvari - njenu prevaru i njegovu pomoć, te na duhovit način objasnili zbog čega je ona sada besna.

"Sad joj keva svaki dan puni glavu na svakom ručku sa "prevarila si onakvog momka sa ovim kilavkom'", "Mislim da ti je zaključak pogrešan. U gajbu piva da je od majke dobila komentar na temu kako je mogla da ispusti takvu priliku", "Njena mora da bude zadnja", pisali su neki.

Da se slične situacije dešavale i drugima, govori sledeći komentar:

"Kad sam još radio kao predstavnik prodaje, i pogodi se da treba da zovem oca od bivše devojke, posto je on bio u tom sektoru firme. Dogovorimo se mi sve, iako me njeni nisu gotivili dok smo bili u vezi, nisu hteli da pričaju sa njom zbog mene, posao je posao.

Kad joj je otac rekao da je pričao sa mnom, odblokira me i javlja mi se kako sam namerno ja tu i kako samo želim da joj i dalje budem u životu. Poenta priče, ćale me zgotivio, iako me u tom periodu malo je reći mrzeo, što je i bio jedan od razloga raskida, pored toksične veze na daljinu", napisao je još jedan momak.

