PAZITE ŠTA DELITE! VEŠTAČKA INTELIGENCIJA MOŽE PROBITI VAŠE BANKOVNE ŠIFRE! Stručnjaci: Na internetu se vodi rat DVE VRSTE ljudi

Devetnaestogodišnjak iz Paraćina osumnjičen je da je metalnom šipkom pretukao, a zatim nožem usmrtio sedamdesetogodišnjaka iz Jagodine.

Kako se saznaje, policija i Više javno tužilaštvo u Jagodini koje vodi istragu ispituju motiv ovog zločina, a pretpostavlja se da su žrtva i osumnjičeni stupili u kontakt preko društvenih mreža. Sve se desilo u stanu žrtve, a zločin je otkriven nakon što je policija primila poziv od prijatelja ubijenog muškarca.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostivali su Zoran Živković, predsednik Društva za infirmacionu bezbednost i Dejan Milutinović, Predsednik Strukovnog udruženja sektora bezbednosti.

- Sa naše tačke gledišta, kako to vidimo u bezbednosti, virtuelni prostor je prostor u kome mi mislmo da nekoga znamo, a zapravo ne vidimo koje iza tastature. U realnom svetu dvoje ljudi se sretnu i to je sve vidljivo i opIpljivo. Trebam nam edukacija i da stvorimo bezbednosnu kulturu i da naučimo kako se ponašamo na internetu, a on se jako brzo širi na sve sfere života. Mlađe generacije su sa tim odrasle, a i mi stariji olako pristupamo nekim bezbednosno rizičnim saržajima na internetu - rekao je Milutinović.

Živković smatra da internetu ne bi trebalo raditi ono što inače ne radimo u životu.

- Nekako najprirodnije ponašanje svakog od nas jeste da ono što ne radimo u svakodnevnom životu, takođe ne radimo u digitalnom svetu. Ako ste vi osoba koja je spremna da podeli lične podatke sa nekim strancem, onda je sa vama neki problem. Ako ste spremni da uradite to u tramvaju, uradićete to i na internetu. Ništa od onoga što je lično ne treba deliti sa nepoznatim ljudima. Bilo u realnom komuniciranju, bilo putem kompjuterskih tehnologija. Telefon, adresa, lična karta, to je ono što sa velikim oprezom treba deliti - rekao je Živković i dodao.

- Postoji određeni stepen nesvesnosti i naivnost o tome šta vi zapravo delite. Standardno oprezni ljudi koji su oprezni u običnom životu biće oprezni i na mrežama. Teško je lako povići granicu između paranoje i racionalnog odgovornog ponašanja.

Naglasio je opasnost od zloupotrebe veštačke inteligencije.

- Sve što je podeljeno na mreži je nahranilo veštačkui inteligenciju. Sve što mi kao pojedinci delimo na mreži je ulazni podatak svima. Naša interakcija odvija se uz određene mere zaštite. Pristupanje bankovnom računu, recimo, kada koristimo pin, šifru, neku vrstu autentifikacije. Sve što podelimo na mrežama šta god to bilo, daje mogućnost nekom zlonamernom ko je vešt korisnik veštačke inteligencije da prilično lako probije vašu zaštitu. 90 odsto ljudi koristi jednu ili dve lozinke i uglavnom elemente iz svojih života kojih će se lako setiti. Znači kombinuje datume rođenja, rođendane, ime majke, babe. Ako vi delite podatke na internetu zlonamerni napadač će probiti jednostavno set lozinki za vaš bankovni račun - rekao je Živković i dodao:

- Važno je šta i kada staviti na internet. Vi sad imate kao neku partiju šaha koju igraju dve vrste ljudi. Napadač i branilac. Napadač je zlonameran, a onaj ko pravi sisteme zaštite je dobronameran. Veštačka inteligencija je kraljica na tabli. Ko je bolji igrač on će da pobedi. Nekad je to dobar igrač, humanista, a nekad je to onaj drugi.

